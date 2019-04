Après quatre exercices de pertes, Micropole annonce un bénéfice net de 1,1 million d’euros pour son exercice 2018 clos le 31 décembre dernier. Le chiffre d’affaires est également sur une tendance positive avec une progression de 1,5% à 109,3 millions d’euros (à comparer aux 107,7 M€ de 2017*). À périmètre et taux de change constants, la progression est même de 5%, précise Micropole dans un communiqué.

De fait, Micropole a procédé durant 2017 à plusieurs cessions d’activités et désinvestissements qui ont eu un impact négatif de 2,7 m€ sur son chiffre d’affaires 2018. La société de services a ainsi cédé son agence de Toulouse, cessé son développement commercial dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, cédé sa participation au sein de la société belge WeQan et s’est recentré sur la revente de licences à fort potentiel de marge.

Mais ces efforts de restructuration ont eu un impact positif sur le résultat opérationnel courant, qui a progressé de 28% pour s’établir à 4,6 millions d’euros. De même, le résultat opérationnel, a doublé pour atteindre 3 millions d’euros. Une progression que Micropole attribue également à la reconnaissance de sa valeur ajoutée qui lui a permis d’augmenter ses taux journaliers moyens (TJM). Micropole affiche ainsi un TJM en hausse de 5,9% en IDF et un TJM en hausse de 4% en régions.

Epargnée en 2018 par les éléments non récurrents (perte de valeur des écarts d’acquisition, coûts de restructuration, charge exceptionnelle de solde de contentieux judiciaire, ajustement des montants des impôts différés actifs) qui avaient marqué les exercices précédents, la société de services a donc pu afficher un résultat net positif de 1,1 M€.

Une année 2018 réussie pour Micropole, qui estime avoir bénéficié de son bon positionnement (notamment sur les solutions de transformation digitale et data à forte valeur ajoutée) ; de l’innovation de ses équipes R&D, en particulier autour de l’Intelligence Artificielle, de la reconnaissance faciale ou vocale, l’IOT, de l’utilisation d’outils d’analyse comportementale et émotionnelle ou encore de la Blockchain ; de la montée en puissance de ses offres inovantes créées autour des technologies Amazon AWS, Microsoft Azure, Salesforce et Alibaba Cloud ; et du travail initié dans le cadre de la mise en œuvre du plan TARGET 21, notamment sur l’efficacité commerciale et opérationnelle, la stratégie RH et les nouveaux business model.

Micropole a intégré près de 380 nouveaux collaborateurs sur l’année, conformément à ses objectifs. La société recherche toujours des profils de consultants métiers et d’experts data.