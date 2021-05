L’information n’est pas banale. L’entreprise de services numériques Micropole s’est délestée début avril de son agence de Lille en la cédant avec armes et bagages à sa consœur lyonnaise Alteca. Cette dernière a ainsi hérité d’une équipe d’environ 25 consultants intervenant dans l’analyse de donnée et l’intelligence artificielle et d’un portefeuille d’une demi-douzaine de clients des secteurs de la distribution et de l’assurance représentant 2,8 M€ de chiffre d’affaires annuel.

Sollicité sur les raisons de cette vente inopinée, Christian Poyau, PDG de Micropole nous a indiqué que cette transaction devait être vue non pas comme une opération défensive mais comme un arbitrage permettant de mieux accélérer sur d’autres pans d’activité. « L’agence de Lille n’avait pas la taille critique et son activité de pure délégation ne correspondait plus à notre stratégie », expose-t-il. De fait, Micropole axe plutôt son développement sur le Cloud et le conseil. L’ESN reste par ailleurs bien présente en régions, recentrée sur ses pôles Est (Lyon), Ouest (Nantes, Rennes, Niort) et son pôle de développement d’Aix, et continue de s’inscrire dans une logique de croissance avec l’acquisition en mars de la société Tomorrow Services au Luxembourg, qui vise à renforcer sa présence au Benelux.

Pour Alteca, cette opération est l’opportunité de compléter son expertise, notamment dans l’analyse de données, de diversifier son portefeuille clients, notamment dans la distribution, qui est son deuxième secteur en termes d’importance, et de renforcer sa présence lilloise. De fait, l’ESN était déjà présente à Lille avec une équipe d’une cinquantaine de collaborateurs.

Spécialisée dans le développement applicatif majoritairement en engagement de résultats, Alteca va s’appuyer sur le savoir-faire dans l’analyse de données de Micropole pour lancer un nouveau pôle de compétences dédié. « Les équipes de Micropole ont de fortes compétences dans les lacs de données et les outils d’alimentation et de restitution de données qui intéressent nos clients de la distribution », détaille Guillaume Mougin, directeur général d’Alteca (photo). L’ESN va également mettre à profit les compétences de l’agence lilloise de Micropole sur l’offre Google Cloud Platform pour créer un centre d’excellence dédié.

Sans perdre de temps, Alteca a quitté ses locaux historiques de Lezenne (proche banlieue de Lille) pour investir ceux plus centraux de Micropole au 135 boulevard Paul Painlevé à Lille, regroupant au passage l’ensemble de ses équipes lilloises, soit 80 consultants.

L’entreprise, qui compte 650 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 52,5 millions d’euros en 2020 (-4,5%), anticipe un fort rebond de sa croissance cette année, y compris organique.