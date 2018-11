Micropole vient d’inaugurer à son siège social de Lavallois-Perret l’OpenGround, un espace dédié à la scénarisation et la mise en scène de ses projets innovants. La société de services a profité d’un réaménagement de ses locaux pour faire remonter dans les étages la salle de détente et les salles de réunions qui se trouvaient au rez-de-chaussée et libérer ainsi un espace de 300 m2. Cet espace a été aménagé de façon entièrement modulable de telle sorte que l’on puisse l’ouvrir entièrement ou à l’inverse le fractionner en plus petits espaces, séparés par des rideaux phoniques.

Un dispositif destiné à faciliter la scénarisation et l’installation des parcours d’innovation et de transformation des clients. « Ces parcours sont conçus comme une succession de sprints, qui doivent permettre aux clients et aux équipes de Micropole de travailler ensemble à la conception, au choix, à la réalisation et au test de leurs futurs outils, produits et services », explique Charles Parat, directeur stratégie et innovation de Micropole. « Avant, on faisait ce genre de chose directement chez les clients ou de manière sauvage dans nos locaux. Mais il faut du temps pour préparer et scénariser ces parcours, et de l’espace pour les installer. […] Il en faut aussi pour les stocker car on ne peut pas les laisser installés en permanence. L’OpenGround est un peu comme un théâtre, qui permet de mettre au point et de valoriser des concepts, puis de les ranger comme des décors. […] Pour les clients, c’est mieux que cela se passe hors de leurs murs. Cela leur permet notamment de choisir plus librement les gens avec lesquels ils veulent travailler sur ces parcours d’innovation. »

L’inauguration a été faite le 4 octobre en présence de 250 personnes. Micropole avait conçu pour l’occasion un parcours retail/phygital associant cinq partenaires identifiés à cet univers : Alibaba (reconnaissance faciale, reconnaissance produit, miroir connecté…) Panasonic Business (équipements de sécurité et caméras…), Hypervision (systèmes de visualisation led 3D Kimono), Snips (assistant vocal) et Arrow Components (distribution de matériels et logiciels pour l’IoT). Des partenaires que les clients n’identifient pas nécessairement à Micropole et qui ont permis à ce dernier de se faire un peu de communication. Micropole mettra en avant ses partenaires de prédilection tels que IBM, Qlik, Talent, Microsoft ou Amazon dans de futurs parcours d’innovation.

Pour animer ce lieu, Micropole a constitué une équipe de deux « Creative Tech », « des ingénieurs touche-à-tout qui adorent détourner les objets », précise Charles Parat. Une semaine après son ouverture, l’OpenGround comptait déjà une douzaine de réservations. Le concept a vocation à être répliqué dans d’autres agences du groupe.