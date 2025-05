A l’occasion du sommet Choose France, une joint-venture a été créée avec l’ambition de construire le plus grand campus d’IA d’Europe, avec une capacité de 1,5 GW. L’initiative est portée par le fonds d’investissement des Émirats Arabes Unis MGX, la banque publique d’investissement Bpifrance et les spécialistes français et américain de l’IA, Mistral AI et Nvidia. Elle fait suite aux accords de coopération en matière d’IA signés à Paris en janvier dernier, lors desquels ce projet avait été annoncé, ainsi que 20 milliards d’investissement au total dans l’IA.

Le campus IA sera construit en Ile-de-France. Il vise à doter la France d’une infrastructure IA souveraine et compétitive à l’échelle mondiale, avec des capacités de calcul de dimension exascale. Il couvrira l’ensemble du cycle de vie de l’IA, de la conception des modèles à leur déploiement dans tous les secteurs critiques. Il sera alimenté par un écosystème de partenaires publics et privés, incluant Bouygues, EDF, l’École Polytechnique, RTE et Sipartech. La phase de construction devrait débuter en 2026 pour une mise en service prévue en 2018.

Photo : cérémonie de signature avec au premier plan : Laura Chaubard, Directrice de l’École polytechnique, Nicolas Dufourcq, Directeur général de Bpifrance, Ahmed Yahia Al Idrissi, Managing Director et CEO de MGX, Arthur Mensch, Co-fondateur et CEO de Mistral AI. En arrière plan : Clara Chappaz, Ministre déléguée chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique, Eric Lombard, Ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Khaldoon Al Mubarak, CEO de Mubadala