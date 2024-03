Très convoitée, la licorne française Mistral Ai signe un nouvel accord de partenariat stratégique avec Databricks. En février, elle s’était associée à Microsoft pour proposer ses modèles d’IA sur Azure. Au début du mois, c’était au tour de Snowflake de les intégrer à ses plateformes Cortex et Data Cloud. À présent, c’est maintenant Databricks qui va les inclure via sa Data Intelligence Platform.

Les clients de Databricks peuvent désormais accéder sur sa Marketplace aux modèles ouverts Mistral 7B et Mixtral 8x7B et les adapter à partir de leurs propres données. En revanche l’accord ne prévoit pas l’inclusion de Mistral large, le dernier modèle commercial le plus puissant, qui est inclus dans les accords avec Microsoft et Snowflake

Mistral AI essaie de jouer sur les deux tableaux avec un modèle commercial pouvant rivaliser avec GPT-4 d’Open AI tout en gardant un pied dans le monde de l’open source.

« Nous sommes ravis de nouer cette alliance stratégique avec Databricks, qui réaffirme notre engagement commun en faveur de la portabilité, de l’ouverture et de l’accessibilité de l’intelligence artificielle générative pour tous », clame ainsi Arthur Mensch, fondateur et PDG de Mistral AI. « En intégrant de manière transparente nos modèles dans la plateforme de data intelligence de Databricks, nous faisons progresser notre mission commune de démocratisation de l’IA. »

L’annonce est intéressante car Databricks a déjà développé son propre grand modèle de langage Dolly et racheté l’an dernier un concurrent de Mistral AI, MosaicML. Databricks préfère jouer la carte de la complémentarité plutôt que de la confrontation.

« Avec Databricks Mosaic AI Model Serving, les clients peuvent accéder aux modèles de Mistral AI à l’aide des mêmes API que celles utilisées pour les autres modèles de fondation », précise le fournisseur dans son communiqué.

Comme pour les accords avec Microsoft et Snowflake, on apprend que Databricks a également investi dans Mistral Ai, en participant en décembre dernier à son tour de table de Série A, via son fonds de capital investissement (Databricks Ventures). Le montant n’est pas divulgué.