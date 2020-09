En décrochant cet été les certifications VMware Master Services Competency Cloud Management & Automation (MSC CMA) et Master Services Competency Cloud Native (MSC CN), la société de services d’infrastructures Metanext s’est distinguée à double titre.

Cas unique en France, elle détient désormais cinq compétences Master Services VMware (sur six existantes), et elle figure en première page du site US de VMware parmi la liste des cinq premiers partenaires à avoir obtenu la compétence Cloud Native Master Services au niveau mondial. Pas mal pour une modeste société de services française encore totalement invisible de VMware il y a deux ans.

En effet, ce n’est qu’en juin 2018, avec l’annonce de son programme Master Services Competency (MSC), que VMware a commencé à reconnaître et mettre en avant des sociétés de services telles que Metanext, qui ont une activité significative de conception et d’implémentation d’architectures VMWare mais ne vendent pas (ou peu) de licences.

Un mois après l’annonce du programme, Metanext, dont la practice VMware ne compte à l’époque que dix-sept consultants, est le premier partenaire en France à obtenir la certification MSC virtualisation de datacenter. « Metanext y a vu un moyen de se démarquer, d’accroître sa visibilité, d’attirer de nouveaux talents en développant sa marque employeur, et d’accélérer la montée en compétence de ses consultants », relate Léonardo Coscia, qui dirige la practice VMware et Cloud au sein de Metanext. Bien-entendu, le bénéfice se mesure également en avantages financiers et en accompagnement de la part de VMware, qui lui fait profiter de ses programmes de génération d’opportunités et de ses outils d’automatisation des ventes et d’organisation d’événements.

En 2019, ont suivi les MSC virtualisation de réseaux (composante essentielle de la stratégie datacenter défini par logiciel de VMware) et Cloud sur AWS. Sur cette dernière certification aussi, Metanext fit figure de pionnier en France. Une prise de risque à l’époque mais qui s’est avérée payante depuis, l’offre ayant rapidement trouvé grâce auprès des clients. Au passage, Metanext s’est ménagé un accès privilégié à AWS, qui accompagne désormais la société de services en tant que partenaire.

De la même manière, Metanext a sensiblement étendu son expertise Kubernetes pour décrocher sa MSC Cloud Native. La certification Kubernetes Administrator (ACK) est en effet un prérequis pour la MSC Cloud Native. Une certification qui a d’ailleurs contribué à rapprocher les équipes VMware, des équipes open source, qui étaient les seules en interne à détenir des certification ACK jusque-là.

À noter que pour toutes ces compétences, Metanext est reconnu Principal Partner, en l’occurrence le plus haut niveau de certification VMware.

Metanext a achevé son exercice 2019 sur un chiffre d’affaires de 13,7 M€ et compte environ 140 collaborateurs. Les revenus devraient rester stables ou ne progresser que légèrement cette année, l’entreprise ayant eu plus de mal à recruter dans le contexte Covid.

Légende photo : la délégation Metanext lors de la VMworld 2019. À droite Léonardo Coscia et à sa gauche, Tristan Monroe, président de Metanext.