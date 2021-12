La société de services d’infrastructures Metanext annonce la validation fin octobre de sa sixième compétence Master Services VMware (ou MSC pour Master Services Competency). En l’occurrence, il s’agit de la MSC Cloud Foundation (nom de sa pile centre de données défini par logiciel regroupant ses produits vSphere, vSAN et NSX). Cette MSC est la sixième décrochée par Metanext après les MSC virtualisation de datacenter (2018), virtualisation de réseaux (2019), Cloud sur AWS (2019), Cloud Management & Automation (2020) et Cloud native (2020). Metanext est première société française à avoir aligné une sixième MSC et elles ne sont à ce jour que deux sociétés en France à en posséder autant.

Lancé mi-2018, le programme Master Services Competency vise à reconnaître l’expertise des sociétés de services telles que Metanext qui ont une activité significative de conception et d’implémentation d’architectures VMWare mais ne commercialisent pas (ou peu) de licences. Le déblocage d’une MSC nécessite 3 ingénieurs certifiés au plus haut niveau sur les produits VMware concernés et une référence client. La MSC Cloud Foundation (VCF) n’existe que depuis 18 mois et nécessite d’avoir validé au préalable plusieurs autres MSC. Il existe une septième MSC (digital Workspace) et une huitième serait en préparation.

Metanext compte vingt consultants experts VMware sur un effectif d’un peu plus de 200 personnes. Sur l’exercice 2021, la société a continué d’enregistrer une bonne dynamique sur ses projets VMware, tirée notamment par des projets Azure VMware Solution (installation de la pile SDDC sur ZAzure) mais également par des projets VMware Cloud sur AWS (l’équivalent sur AWS) et des projets de PRA à la demande (VMware Cloud Disaster Recovery ou VCDR), expose Leonardo Coscia, directeur de la practice VMware et Cloud (photo).

L’exercice 2021 a également été marqué par l’intégration – toujours en cours – de Qualis Consulting, une société de services d’infrastructures (sur site). Ensemble les deux société devraient réaliser plus de 20 M€ sur l’exercice. À noter également, une forte accélération de son activité autour des technologies Microsoft (dont elle est devenue Gold Cloud Platform) et le démarrage d’un partenariat avec le spécialiste de la sécurité cloud et de la sécurité des conteneurs Aquasec.