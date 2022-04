Double satisfaction pour l’entreprise de services d’infrastructures Metanext. Elle est la première société en Europe – et deuxième au monde – à avoir validé il y a trois semaines l’Advanced Specialization Microsoft AVS (Azure VMware Solution), plus haut niveau de certification en vigueur chez l’éditeur. Solution sortie courant 2021, Azure VMware Solution permet d’hybrider le socle VMware du site client vers le cloud Azure.

L’obtention de cette spécialisation implique de remplir une longue liste de prérequis : consultants certifiés VCP (VMware Certified Professional) et VCAP (VMware Certified Advanced Professional) sur les compétences master services (MSC) virtualisation de datacenter et gestion et automatisation du Cloud ; compétence gold Microsoft plateforme Cloud ; consultants certifiés Azure administrator associate et Azure solutions architect expert ; consultants accrédités AVS technical assessment. Et le tout – expertise et méthodologie – doit être validé par un auditeur externe.

« Cette certification nous apporte toute la légitimité pour intervenir sur des projets AVS (Azure VMware Solution), mais plus globalement sur tous les projets de migration Azure », souligne Alain Corenflos, directeur technique et patron de l’unité d’affaires Cloud de Metanext. Au passage, l’ESN obtient un accès au programme AMMP (Azure Migration & Modernization Program) qui permet qu’une partie de ses facturations de services soient financées par Microsoft.

À quelques jours d’intervalle, Metanext a été récompensé par VMware du prix du partenaire EMEA de l’innovation et de la transformation Cloud pour l’un de ses projets de migration de l’infrastructure VMware d’un client – dont le nom n’a pas été dévoilé – vers le Cloud Azure. Ce prix lui a été remis lors du Partner Leadership Summit 2022 qui s’est tenu à Austin (Texas) du 4 au 7 avril, en présence d’une sélection de partenaires VMware venus du monde entier. Metanext était le seul partenaire français récompensé parmi les trente distingués à cette occasion.

Dans le cadre de ce projet, dont le volet migration portait sur 400 charges de travail et l’ensemble des solutions VMware, Metanext a également accompagné son client sur la consommation des services natifs Azure, la mise en place de services de déploiement et d’intégration continus, de services d’automatisation des déploiements…

Ce projet marque également un tournant pour Metanext qui privilégiait jusque-là la plateforme AWS pour ses projets d’hybridation du socle VMware. « Cela montre que Microsoft rattrape son retard sur AWS et qu’il a l’ambition de concurrencer ce dernier sur ses marchés », souligne Leonardo Coscia, patron de la practice VMware & Cloud de Metanext (photo).

À travers l’obtention de cette spécialisation avancée Microsoft et cette récompense VMware, Metanext démontre qu’il continue d’investir sur la formation et la certification de ses collaborateurs et que le sujet du cloud hybride reste sa priorité. Alain Corenflos ne cache pas que cette première spécialisation avancée n’est qu’une une étape dans son partenariat avec Microsoft, et qu’il vise d’ores et déjà d’autres spécialisations avancées de l’éditeur. La prochaine pourrait être la spécialisation Azure Network.