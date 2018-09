VMware a tenu sa conférence annuelle US la semaine dernière à Las Vegas. Un événement émaillé d’annonces à l’intention des partenaires. Retour sur les principales informations à retenir avec Jean d’Ornano, patron des ventes indirectes de VMware France.

Pour les partenaires VMware, l’information la plus importante de ce VMworld 2018 a sans doute été l’annonce de Jenni Flinders, la nouvelle patronne du channel mondial de VMware, d’une refonte globale du programme partenaires pour le printemps 2019. Un nouveau programme qui a vocation à décloisonner les différents programmes existants et à mettre plus en avant les compétences des partenaires, a-t-elle expliqué. C’est exactement la philosophie du programme Master Services Competencies (MSC), annoncé fin mai, qui vise à valoriser l’expertise services de ses partenaires non revendeurs.

« Plus ça va, plus nos solutions nécessitent d’interventions pour intégrer nos différents composants technologiques entre eux et les déployer chez les clients, décrypte Jean d’Ornano. VMware n’est pas capable d’assurer plus de 10% de ces interventions. C’est donc les partenaires qui les réalisent à 90%. Or nous n’avions pas de cadre jusque-là pour les partenaires pur services qui s’investissent sur nos technologies ». D’où ce programme MSC qui pourrait servir de matrice au futur programme annoncé par Jenni Flinders.

En France, VMware compte déjà un partenaire certifié sur ce programme MSC, la société de service boulonnaise Metanext, et en recense une dizaine ayant entamé la certification. Voilà pour l’aspect programmatique.

L’autre grand sujet abordé sur VMworld US a été le partenariat avec AWS. Ce fut d’ailleurs l’objet de la keynote d’ouverture. Annoncé il y a dix-huit aux USA, ce partenariat avec AWS monte actuellement en puissance. Sur ce sujet, on retiendra plusieurs annonces : la disponibilité du service Cloud VMware on AWS en France pour le premier trimestre 2019 ; la baisse de prix du service de 50%, la disponibilité d’un nouveau service, NSX Hybrid Connect, qui permet de migrer à la volée des datacenters de milliers de machines virtuelles vers Cloud VMware on AWS sans interrompre la production ; et la disponibilité prochaine sur les sites des clients VMware du service de base de données Amazon RDS.

VMware n’a pas oublié non plus ses plus de 4.000 partenaires fournisseurs de services cloud (280 en France). À l’intention de ces partenaires, « qui bâtissent leur usine digitale sur nos technologies », VMware a annoncé deux nouveautés : le Cloud Provider Hub et le Cloud Provider Pod. Le premier est un bouquet de services cloud fournis par VMware en marque blanche qui permet aux partenaires d’étendre leur offre multicloud. Aux partenaires d’intégrer, gérer et supporter ensuite ces services fournis par VMware. Parmi eux, on retrouve Cloud VMware on AWS, Log Intelligence ou Cost Insight. Cloud Provider Pod permet de déployer en quelques clics un environnement cloud provider testé et validé avec tous les composants de la pile VMware (vCloud Director, vSphere, vSAN, vRealize, etc.).

Autre actualité majeure de ce VMworld : l’annonce du rachat de CloudHealth, une startup de 250 personnes, dont la plateforme de gestion nativement multicloud va devenir la plateforme de référence de VMware pour opérer des environnements multicloud.

On notera également l’annonce de Cloud Automation Services, un jeu de composants visant à harmoniser l’action des développeurs et des administrateurs systèmes en mode Cloud ; Secure State, une solution SaaS à implémenter une politique de sécurité et de conformité en environnement multicloud, et vSphere Platinum, qui combine vSpher et AppDefense pour modéliser le comportement normal des applications.