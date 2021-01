C’est inhabituel. Une entreprise de sécurité IT va fermer ses installations en Israël, un pays pourtant hautement spécialisé dans ce secteur. En effet, selon CRN, qui s’appuie sur les sites financiers locaux Globes et Calcalist, McAfee va fermer le 21 janvier prochain son centre de R&D basé à Tel Aviv et le déplacer à l’étranger afin de réduire ses coûts. La soixantaine de salariés seront licenciés. Cette décision intervient moins de trois mois après l’introduction en bourse de l’éditeur. Lors de la présentation de ses premiers résultats trimestriels de société cotée, McAfee a annoncé que la progression de son chiffre d’affaires trimestriels avait progressé de 10% pour atteindre 728 millions de dollars, permettant un retour à l’équilibre. L’annonce de cette fermeture a fait grimper le titre de 6,5% à 19,49 dollars.

Ces licenciements interviennent également un mois après la démission d’Ash Kulkarni, directeur général adjoint et directeur du groupe Produits pour entreprises de McAfee. Ce dernier a depuis rejoint en tant que directeur Produits le fournisseur de logiciels de recherche Elastic, basé à Mountain View en Californie.

Le centre de développement de Tel Aviv a été impliqué dans le développement par McAfee de plusieurs produits de sécurité tels que MVision Insights et McAfee Unified Cloud Edge,. Il joue également un rôle dans les activités de prévention des pertes de données (DLP). Il est issu de l’acquisition en 2006 du spécialiste de la mise en conformité Onigma pour 20 millions de dollars, le rachat en 2012 de l’éditeur de logiciels spécialisé dans de sécurité de bases de données Sentrigo pour une somme évaluée entre 30 et 40 millions de dollars, et l’acquisition en 2012 de la société de renseignement de sécurité Insightix pour 4 à 5 millions de dollars.