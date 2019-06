McAfee a intenté une action en justice contre d’anciens salariés, les accusant de complot et de vol de secrets commerciaux avant de rejoindre un concurrent, rapporte CyberScoop.

Dans une plainte déposée lundi devant la cour du district Est du Texas, l’éditeur affirme que trois anciens commerciaux – Jennifer Kinney, Alan Coe et Percy Tejeda – n’ont pas respecté la clause de non-concurrence de leur contrat et emporté des informations concernant ses techniques de vente et ses stratégies clients. Les trois salariés ont quitté McAfee pour le spécialiste de la sécurité des points d’accès Tanium.

La directrice des accords internationaux de McAfee, Percy Tejeda, a été la première à rejoindre Tanium où elle occupe un poste similaire. Elle a ensuite recruté Jennifer Kinney, puis Alan Coe, deux membres de son ancienne équipe qui géraient comme elle des contrats de plusieurs millions de dollars.

McAfee a alors procédé à un examen approfondi des ordinateurs utilisés par Jennifer Kinney et Alan Coe, découvrant ainsi que la première avait transmis à Percy Tejeda des documents commerciaux juste avant de quitter l’éditeur.

La plainte indique que les trois salariés avaient connaissance de secrets commerciaux de McAfee tels que des « informations tarifaires, plans marketing, listes de clients, processus de négociation, méthodes de négociation, personnel et autres informations confidentielles et exclusives du vendeur ». Jennifer Kinney est par ailleurs accusée d’avoir transmis un dossier « Deal Tracker» contenant des informations détaillées sur des centaines de ventes McAfee réelles et potentielles, notamment le nom du client, le type d’opération, les prévisions de chiffre d’affaires, les devis, les coûts induits, les noms des commerciaux ainsi que des commentaires sur les tarifs. McAffe détiendrait les preuves qu’elle a accédé au dossier après avoir annoncé sa démission. « À ce moment-là, Kinney n’avait chez McAfee aucun objectif commercial légitime d’accéder à ces informations confidentielles sur les ventes et le marketing », indique la plainte. « McAfee a subi un préjudice et Tejeda et Tanium se sont enrichis injustement à la suite de ces actes illicites, et McAfee espère être dédommagé pour les préjudices causés par Tejeda et Tanium », précise encore le document. « De plus, les actions de Tejeda et de Tanium étaient délibérées et malveillantes et impliquent l’octroi de dommages-intérêts exemplaires ou de dommages punitifs. »

Ni Tanium, ni aucun des accusés n’a immédiatement répondu à une demande de commentaires de la part de CyberScoop