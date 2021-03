McAfee va suivre les traces de Symantec et céder ses activités B2B. L’acquéreur est la société de capital-investissement Symphony Technology Group (STG) qui va débourser 4 milliards de dollars en espèces. La transaction devrait être conclue d’ici la fin de 2021, sous réserve des approbations réglementaires et des conditions de clôture habituelles. McAfee deviendra à ce moment là une société de cybersécurité grand public pure play et gardera son nom. L’activité cédée adoptera quant à elle une nouvelle raison sociale.

« STG est le partenaire idéal pour continuer à renforcer nos activités d’entreprise qui témoignent de nos solutions de pointe et, plus particulièrement, des contributions exceptionnelles de nos employés », affirme dans un communiqué Peter Leav, président et CEO de McAfee. « Cette transaction permettra à McAfee de se concentrer uniquement sur nos activités grand public. »

Il s’agit de la deuxième acquisition de STG dans le secteur de la cybersécurité, après celle l’an dernier de RSA Security, racheté à Dell pour 2 milliards de dollars.

McAfee utilisera le produit de la vente pour rembourser environ 1 milliard de dollars de dette. Une autre partie de la somme servira à payer environ 175 millions de dollars en frais de transaction habituels et autres frais non récurrents. Les 2,75 milliards de dollars du produit restant seront distribués par Foundation Technology Worldwide, la filiale de McAfee, au prorata à tous les détenteurs de la société y compris McAfee Corp. Cette dernière utilisera sa part pour payer l’impôt sur les sociétés ainsi que des des frais connexes à la transaction. Enfin, le solde servira à payer un dividende spécial unique de 4,50 dollars par action aux porteurs d’actions ordinaires de catégorie A.

Cette opération intervient moins de 5 mois après que la société de San Jose ait levé 740 millions de dollars à l’occasion de son introduction en bourse, une partie de cet argent ayant servi jusqu’à présent à éponger une partie de ses dettes.

STG s’offre une activité entreprise qui manque de souffle face à des concurrents comme CrowdStrike et SentinelOne. Le chiffre d’affaires net pour l’exercice clos le 26 décembre a progressé d’un peu plus de 1% sur un an pour atteindre à 1,35 milliard de dollars. En revanche, la perte d’exploitation a progressé de près de 20% à 180 millions de dollars. De son côté l’activité grand public a vu ses revenus grimper de près de 20% à 1,56 milliard de dollars. Le bénéfice d’exploitation a suivi quasiment la même courbe pour s’établir à 333 millions de dollars.

Ainsi que le rappellent nos confrères de CRN, les premières tentatives de séparation des deux entités remontent à décembre 2019 lorsque le Wall Street Journal a révélé que McAfee souhaitait un rapprochement de son activité grand public avec son concurrent NortonLifeLock alors fraîchement séparé de Symantec. Deux mois après, Chris Young qui dirigeait l’entreprise depuis 2014 et avait de ce fait supervisé en 2017 la transformation de la filiale d’Intel en une société autonome, cédait son fauteuil de CEO à Peter Leav, l’ancien patron de BMC Software et de Polycom.