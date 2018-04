McAfee annonce l’intégration de l’offre de réponse à incident d’IBM Resilient (Incident Response Platform – IRP) au sein de sa plateforme ouverte Data Exchange Layer (DXL) qui permet aux produits de sécurité d’échanger des informations sur les menaces. La plateforme IRP d’IBM Resilient se connecte désormais nativement à McAfee ePolicy Orchestrator (ePO) pour faciliter l’automatisation et le partage du renseignement. Cette intégration a pour but d’améliorer l’orchestration du processus de réponse à incident en accélérant les temps de réponse et en augmentant le volume de menaces auxquelles les équipes de sécurité peuvent répondre. Elle donne ainsi aux utilisateurs la possibilité de s’appuyer sur McAfee Threat Intelligence Exchange (TIE) en tant que service de réputation de menace.

Selon le dernier rapport de McAfee sur l’évolution des menaces, 63,4 millions de nouveaux échantillons de logiciels malveillants ont été découverts au quatrième trimestre 2017, soit une augmentation de 32 % par rapport au trimestre précédent.

« L’intégration de la plate-forme IRP à l’offre McAfee – DXL, TIE et ePO – permettra d’améliorer le renseignement, d’accélérer les temps de réponse et d’habiliter les équipes de sécurité à gérer les menaces à l’aide de tâches automatisées », déclare dans un communiqué de l’éditeur D.J. Long, vice-président Strategic Business Development de McAfee. « En tirant parti du vaste portefeuille de solutions et des capacités d’orchestration d’IBM Resilient, nous sommes en mesure de fournir des offres qui permettent aux équipes de sécurité de travailler encore plus rapidement et plus efficacement. »

« Ce rapprochement avec McAfee aidera les clients à identifier rapidement les incidents et à y apporter une réponse adéquate », explique de son côté Ted Julian, vice-président Product Management et cofondateur d’IBM Resilient. « Avec des menaces, à la fois plus nombreuses et plus complexes, à la sécurité de l’entreprise et de ses données, il est plus important que jamais d’orchestrer ces systèmes. Il faut être capable de placer la bonne information inhérente aux menaces, devant la bonne personne, au bon moment, et en lui donnant les moyens d’agir en conséquence. »

L’intégration d’IRP et de DXL, McAfee TIE et McAfee ePO est dès à présent disponible sur IBM Security App Exchange.