Le CEO de McAfee, Chris Young, a décidé de quitter ses fonctions. Il sera remplacé à compter du 3 février par Peter Leav, l’ancien CEO de BMC Software.

Chris Young, qui occupait le poste depuis 2017, restera chez McAfee pour faciliter la transition et deviendra conseiller principal chez TPG Capital, qui détient une participation de 51% dans McAfee, et membre du conseil d’administration de l’éditeur. « Ce fut un privilège de travailler avec l’équipe McAfee et je suis très fier des résultats que nous avons obtenus pour nos clients, partenaires, employés et investisseurs », affirme Chris Young dans un communiqué. « Je suis impatient de continuer à travailler avec McAfee à titre de conseiller par le biais de TPG Capital, et je suis confiant dans l’avenir de l’entreprise. » Notons que ce changement de direction intervient alors que des rumeurs circulent sur une éventuelle introduction en bourse de McAfee.



Peter Leav (photo), qui a quitté la présidence et la direction générale de BMC Software en avril dernier était auparavant CEO de Polycom, poste qu’il a quitté lors du rachat de la société par Plantronics en 2018. Il avait avant cela occupé des postes de direction chez NCR, Motorola Solutions, dont il fut vice-président et directeur général, Symbol Technologies et Cisco. Il siège aux conseils d’administration de Box et de Proofpoint.

« Peter possède exactement la bonne combinaison d’expérience et d’expertise pour diriger McAfee dans sa prochaine phase de croissance », explique dans le communiqué Jon Winkelried, co-CEO de TPG et président de McAfee. « En s’appuyant sur les progrès importants réalisés par McAfee au cours des trois dernières années, l’expérience que Leav a mis en pratique avec succès dans le développement des entreprises technologiques, ainsi que son solide passé en matière d’innovation, aideront McAfee à aller de l’avant dans sa mission de créer une cybersphère plus sûre et plus sécurisée. »