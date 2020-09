Le spécialiste de l’e-mail, du sms et du chat marketing en mode SaaS Sarbacane a levé 23 millions d’euros pour accélérer sa R&D et assurer son développement en France et en Europe. Le groupe de capital-investissement IDI, qui prend la succession du fonds Adrian, participe à la levée de fonds ainsi qu’une partie du management. CIC Nord-Ouest, CMNE et Banque Populaire contribuent également au financement de l’opération par dette à hauteur de 15 millions d’euros, incluant une ligne de financement pour les croissances externes. Rappelons que l’éditeur a fait cette été l’acquisition de Datananas, une start-up parisienne qui édite une solution de Lead Relationship Management permettant de créer créer des séquences de prospection personnalisées incluant les e-mails, appels et autres tâches.

Basé à Hem près de Lille avec une centaine de salariés, Sarbacane revendique comme clients près de 10.000 PME et TPE, principalement issues du secteur BtoB. Le groupe connaît une croissance soutenue et rentable de son activité depuis sa création par son actuel président et principal actionnaire, Mathieu Tarnus. Au fil des années, Sarbacane a enrichi son logiciel avec de nouvelles fonctionnalités permettant, entre autres, d’améliorer la création des emails (email builder) ou encore l’efficacité des campagnes avec des outils d’intelligence artificielle (envoi prédictif, eye tracking, etc.). De nouveaux produits innovants ont été développés récemment tels que Touchdown, qui propose une solution de gestion de campagnes aux utilisateurs de Microsoft Dynamics, ou encore Smart Templates qui permet de créer des modèles d’e-mailing à partir d’une URL.

Reconnu pour la qualité de son service client, Sarbacane propose un accompagnement sur-mesure et des formations à distance.

Le groupe a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de plus de 11 millions d’euros et a enregistré une croissance annuelle de l’ordre de 10% ces dix dernières années. Il devrait facturer plus de 14 millions d’euros en 2020. Son objectif est d’atteindre 25 millions d’euros de chiffre d’affaires avant 2025.