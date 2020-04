CS Group annonce la nomination de Marie de Saint Salvy en tant que directrice générale adjointe du groupe en charge des opérations le 20 Avril prochain, en remplacement de Khaled Draz qui quitte le groupe.

« Marie de Saint Salvy poursuivra la structuration de CS Group, pour progresser encore en efficacité et mener à bien les chantiers opérationnels initiés dans la cadre du plan Ambition 2021, précise le groupe dans un communiqué. À court terme, les priorités seront cependant dictées par l’épidémie de Covid-19, pour garantir la sécurité des collaborateurs et la continuité de service auprès des clients, tout en prenant les mesures nécessaires pour traverser au mieux cette crise et assurer le rebond des activités dès son issue. La préparation du futur viendra ensuite, pour conforter les perspectives de croissance organique et externe déjà engagées, en France comme à l’export, et ancrer ainsi la position de leader technologique de CS Group sur ses marchés. »

Marie de Saint Salvy, 40 ans, est ancienne élève de l’Ecole Normale Supérieure et de l’Ecole Nationale d’Administration (promotion Emile Zola). Elle était jusqu’à présent directrice de la division support et services de Safran Seats.