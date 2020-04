Le pic de la crise sanitaire passé, les entreprises doivent commencer à réfléchir à leur stratégie de sortie de déconfinement. Comment les entreprises de l’IT vont aborder la sortie de crise ? Le témoignage de Laurent Maurer, président directeur général de l’EdTech de contenus de formation Mandarine Academy.

Channelnews : Quand pensez-vous que votre entreprise Mandarine Academy pourra reprendre une activité à peu près normale ? À quelles conditions ?

Laurent Maurer : Nous n’espérons pas reprendre une activité normale avant le mois de novembre 2020 au mieux. La plupart de nos clients repoussent leurs projets à la rentrée. Donc le temps de signer de nouveaux projets et de les mettre en place, on arrivera au mois de novembre. Dans notre métier de l’accompagnement à l’adoption des nouveaux usages, il faut que le client ait déployé sa nouvelle solution pour travailler sur la mise en place de l’accompagnement.

Channelnews : Sur quelles activités misez-vous en priorité en sortie de déconfinement ?

Laurent Maurer : Notre offre est basée sur la fourniture d’une plateforme dédiée à l’adoption des usages et de prestations de services. Depuis février nous travaillons à la digitalisation de tous notre processus de vente, et nous avons testé la vente en ligne du MOOC Office 365. Nous profitons de ce moment de calme imposé pour repenser nos offres, nos communications, et nous investissons actuellement fortement sur l’optimisation de nos processus et l’évolution technique de notre plateforme. La vente en ligne de notre solution est une priorité.

La situation actuelle bouleverse les façons de travailler. C’est une incroyable opportunité. La crise actuelle a multiplié par cinq le trafic sur notre offre le MOOC Office 365 et nous avons eu chaque jour en nouveaux inscrits l’équivalent de que nous faisons habituellement chaque mois. Nous allons donc garder un axe fort autour de l’adoption des usages sur le collaboratif.

Channelnews : Vous attendez-vous à devoir réduire la voilure par rapport à l’avant-Covid ?

Laurent Maurer : C’est très difficile à répondre, il va y avoir naturellement une baisse importante du CA. Cette baisse, je l’espère, sera juste un décalage. Au niveau humain, je ne le pense pas qu’il y aura des impacts. C’est très difficile de le dire actuellement

Channelnews : Quelles initiatives envisagez-vous pour soutenir l’activité de votre société dans un environnement économique profondément dégradé ?

Laurent Maurer : L’enjeux marketing sera très important. Nous allons accélérer notre visibilité au travers des communications, publicités et autres.

Channelnews : Constatez-vous des défauts de paiement ou des allongements des délais de paiement de la part des clients ? Si oui quels sont les typologies de clients et les secteurs les plus problématiques et comment envisagez-vous de vous en prémunir ?

Laurent Maurer : Aucun de nos clients n’a fait faux bond et les grands comptes avec qui nous travaillons ont réduit leurs délais de paiement.

Channelnews : Quelles initiatives votre entreprise prend-elle (ou envisage-t-elle de prendre) pour préserver sa trésorerie ? Avez-vous (ou prévoyez-vous d’avoir) recours aux différents dispositifs mis en place par le gouvernement (prêts garantis, fonds de solidarité…) ?

Laurent Maurer : D’un point de vue économique nous sommes très bien accompagnés par nos actionnaires, parmi lesquels figurent la BPI. Nous avons eu les prêts PGE (prêts garantis par l’État) qui va nous permettre de tenir sur les 8 mois à venir. Et nous travaillons avec eux sur la possibilité d’autres financements pour avoir la capacité financière de lancer des plans d’action.

Channelnews : À quelles évolutions majeures du marché IT vous attendez-vous après le déconfinement ?

Laurent Maurer : Actuellement nos grands clients nous font travailler sur trois sujets. Le télétravail bien sûr, sans doute encore plus en confinement ; le collaboratif : comment tirer parti au maximum des outils actuels ; et la sécurité. Le fait d’accompagner sur ces usages signifie mettre en place ces outils.

Témoignage recueilli par mail le 21 avril 2020