Mandarine Academy a été sélectionné par Microsoft pour assurer le volet formation de son dispositif MaPMEnumérique. Lancé au début de l’été, ce dispositif ambitieux vise à soutenir la transition numérique de 100.000 PME en cinq ans en formant au numérique leurs dirigeants et leurs collaborateurs, en constituant un référentiel de 50 solutions cloud adaptées à leurs besoins et en développant un outil de mise en relation avec les acteurs du numérique pour leur permettre de bénéficier d’un accompagnement de proximité.

Société de 35 personnes spécialisée dans l’accompagnement des utilisateurs dans leur prise en main et leur usage des nouvelles technologies, Mandarine produit des contenus Web (tutoriels, MOOC…) et des formations dédiées (actuellement fournies sous forme de conférences Web) pour une clientèle de grands comptes et de PME représentant 40.000 à 60.000 personnes formées par an.

Dans le cadre du dispositif MaPMEnumérique, Mandarine a été chargé de réaliser un MOOC gratuit ayant vocation à guider concrètement les PME dans leur numérisation via l’utilisation d’outils de Microsoft ou d’éditeurs tiers soutenant son initiative. Des acteurs tels que Linkedin, In Extenso, Prestashop, Qwant, Simplon, Inqom, Solocal, Letsignit, Yooz se sont ainsi associés à l’opération.

À ce jour, Madarine a produit une trentaine de modules sur des thématiques en lien avec les enjeux business de l’audience visée.

« Se préparer au télétravail », « gérer ses réunions à distance », « assurer un plan de continuité informatique », « augmenter son trafic vers son site Web », « créer d’une boutique e-commerce », « collaborer en équipe », « travailler à distance »…sont quelques-unes des thématiques proposées.

Microsoft souhaite mettre à contribution son écosystème partenaires en les incitant à proposer leurs services pour accompagner ces PME dans leur transition numérique. Un catalogue de services listant leurs prestations et permettant de les mettre en relation avec les PME interessées doit voir le jour dans les prochaines semaines et sera accessible depuis le portail de dédié à l’opération. C’est aussi sur ses partenaires que Microsoft compte pour la mise au point de son référentiel de 50 solutions cloud. Mais ce dernier ne devrait être finalisé que d’ici un ou deux ans.