Pour son exercice 2019, Visiativ affiche des résultats conformes, mais avec un an d’avance, aux objectifs de son plan Next100 lancé en 2017. Le chiffre d’affaires s’établit à 203,2 millions d’euros, en progression de 25%, dont 7% de croissance organique. Le chiffre d’affaires récurrent (maintenance, SaaS, abonnements) progresse de 30%, dont 9% en organique. Il représente 63% des ventes consolidées l’an dernier, contre 60% en 2018. L’international enregistre une croissance de 126% dont 20% de croissance organique et représente désormais 24% du chiffre d’affaires consolidé, contre 13% en 2018.

La société a poursuivi en 2019 l’amélioration de sa rentabilité. L’Ebitda s’établit ainsi à 18,7 millions d’euros, en progression de 42% d’un exercice à l’autre, soit 8,1 millions d’euros provenant de l’activité 3DExperience VAR (intégration des solutions de Dassault Systèmes) et 10,6 millions d’euros de l’activité Visiativ Platform (technologies propres à la société).

Le bénéfice après impôt s’établit à 7,9 millions d’euros, en hausse de 40% par rapport à 2018. Après comptabilisation de 2,0 millions d’euros d’amortissements du goodwill correspondant à 100% de l’écart d’acquisition de Valla (société spécialisée dans la conception, le prototypage et la fabrication de pièces et petites séries acquise en 2017), le résultat consolidé est de 5,8 millions d’euros, en hausse de 12%. La quote-part plus importante dévolue aux intérêts minoritaires conduit à un résultat net part du groupe de 2,6 millions, contre 3,3 millions d’euros un an plus tôt. Hors amortissement du goodwill de Valla, le résultat net part du groupe s’établit à 4,6 millions d’euros, en progression de 39%.

La dette financière nette s’établissait à 26,4 millions d’euros pour 53,0 millions d’euros de capitaux propres, représentant un ratio de gearing de 50%, conforme au niveau annoncé à mi-exercice.

Visiativ annonce par ailleurs l’acquisition de 100% du capital de MSC Associates, un cabinet londonien de conseil en financement de l’innovation. Cette opération vient ainsi compléter le maillage géographique de Visiativ outre-Manche, déjà présent dans le conseil à Édimbourg, Manchester et Birmingham. MSC Associates a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 1,2 million de livres (1,4 million d’euros) pour une rentabilité supérieure à celle de Visiativ. Cette acquisition s’inscrit pleinement dans les objectifs du nouveau plan Catalyst 2023.

Ce dernier met l’accent sur l’accélération de la rentabilité afin de porter l’Ebitda à 30 millions d’euros à horizon 2023. Dans cette perspective, l’exercice 2020 sera consacré à l’optimisation de la performance opérationnelle, l’intégration et l’accroissement des synergies avec les sociétés récemment acquises et à la priorité à la croissance organique avec un focus sur les croissances externes permettant l’amélioration du bénéfice par action.

Compte tenu des incertitudes économiques liées à l’évolution de la situation sanitaire, Visiativ ne communique pas, à ce stade, d’objectifs financiers pour l’exercice 2020. Le groupe indique qu’il tiendra le marché informé de toute évolution notable de la situation sur son activité. Il précise que des actions et des mesures de prévention ont été mises en œuvre pour réduire les risques de contamination au sein de ses collaborateurs, en France comme à l’étranger.

