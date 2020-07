Après avoir enregistré au premier trimestre un chiffre d’affaires en croissance de 2% sur un an à 42,3 millions d’euros, Visiativ annonce pour le trimestre suivant des revenus de 40,3 millions d’euros, soit une baisse de 7%. Sur l’ensemble du semestre, le chiffre d’affaires est ainsi de 82,6 millions d’euros, contre 84,9% un an plus tôt. Le repli modéré de 3% est dû au pôle 3DExperience VAR. Pénalisé par le report des décisions d’investissement des entreprises en France généré par la crise sanitaire, ce pôle affiche un chiffre d’affaires de 46,3 millions d’euros, soit 8% de moins qu’un an auparavant. Sur le seul deuxième trimestre, le recul atteint 14%. Le confinement a en effet limité la capacité d’intervention des consultants chez les clients, tout en reportant la signature des ventes de nouvelles licences. Les renouvellements de licences sont en revanche moins impactés.

Porté par les activités de conseil en innovation et de Business Development, le pôle Visiativ Platform enregistre en revanche une croissance semestrielle de 5% à 36,3 millions d’euros. Les performances sont toutefois contrastées. Fortement pénalisées au deuxième trimestre du fait notamment de la priorité donnée par les entreprises à la gestion immédiate de la crise, les activités d’Édition (Moovapps) sont en recul de 7% à 14,0 millions d’euros sur l’ensemble du semestre. Les activités de conseil (innovation, excellence opérationnelle et transformation) demeurent en croissance soutenue au cours du trimestre écoulé (+11%), portées comme au 1er trimestre par les activités de « Tax Credit Management ». Sur le semestre, elles affichent une croissance de 16% à 16,9 millions d’euros.

Enfin, les activités de Business Development (cloud, infogérance, rapid manufacturing) ont réalisé un bon 2ème trimestre malgré le contexte (+15%), soutenues par l’arrivée de nouveaux clients en infogérance. Sur l’ensemble du semestre elles enregistrent une croissance de 6% à 5,4 millions d’euros.

En progression semestrielle de 4%, le chiffre d’affaires récurrent a permis d’amortir les effets de la crise, et représente désormais plus des deux tiers (67%) de l’activité du groupe à mi-exercice (contre 63% sur l’ensemble de l’exercice 2019).

L’environnement économique étant toujours incertain, Visiativ ne fixe pas d’objectifs financiers pour l’exercice 2020, mais indique qu’il garde le cap du plan Catalyst 2023 « avec la mise en œuvre des principaux leviers d’optimisation de la performance opérationnelle, et l’intégration des sociétés acquises précédemment ». Le groupe précise qu’il reste confiant dans sa capacité à sortir renforcé de cette crise.