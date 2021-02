Le groupe de conseil en organisation et système d’information Magellan Partners annonce une prise de participation minoritaire du fonds d’investissement Capza à son capital moyennant 100 M€ d’investissements dans l’entreprise au cours des cinq prochaines années. Cette opération vise à accélérer le développement du groupe en menant une politique d’acquisition ciblée.

Magellan Partners entend ainsi acquérir environ 100 millions d’euros de chiffre d’affaires sur le marché du conseil et de la tech française et européenne pour renforcer ses activités existantes de conseil et développer de nouvelles activités. Le groupe, qui a réalisé 140 M€ de chiffre d’affaires avec 1 200 consultants en 2020, prévoit d’atteindre 350 millions d’euros de CA et 3 000 collaborateurs en 2025.

Magellan est la maison-mère d’Exakis Nelite, numéro deux français des pure players Microsoft avec un chiffre d’affaires d’environ 65 millions d’euros pour près de 500 consultants certifiés Microsoft en 2019.