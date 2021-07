Magellan Partners annonce l’acquisition de la société de conseil en assistance à la maîtrise d’ouvrage Axyus. Société de 150 personnes ayant réalisé près de 16 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020, Axyus est exclusivement tournée vers le secteur public (administrations centrales et collectivités locales) dont elle gère la numérisation et l’automatisation des processus.

Avec Axyus, le groupe de conseil en organisation et en systèmes d’information s’achète une expertise dans le secteur public en prévision de l’accélération de sa numérisation. « Une part importante du plan de relance de 100 milliards d’euros annoncé par le gouvernement va être injectée dans la numérisation et l’automatisation des relations entre les collectivités publiques et les citoyens, prédit Didier Zeitoun, Président de Magellan Partners. D’énormes projets vont émerger. Axyus maîtrise les systèmes existants, les processus et le fonctionnel des comptes du secteur public. La société est donc idéalement placée pour mener à bien ces projets ».

Pour Axyus, l’intérêt du rapprochement se situe dans les partenariats que Magellan entretient avec des fournisseurs tels que Microsoft, Salesforce ou ServiceNow, dont les outils sur étagères intéressent de plus en plus les comptes publics. Si, pour l’instant, Axyus réalise encore tous ses projets à façon, il pourrait demain accélérer ses développements en s’appuyant sur les technologies de ces fournisseurs. Axyus devrait également bénéficier des compétences en Cloud – via notamment un partenariat avec OVHcloud – et en cybersécurité que le groupe Magellan s’emploie à développer.

Avec l’acquisition d’Axyus, Magellan Partners entend donc regrouper en un point unique son expertise en transformation des organisations, son expertise technologique en transformation numérique et l’expertise métier d’Axyus dans le secteur public. « Notre idée est de faire en sorte que la même équipe puisse fournir les prestations de conseil en transformation de l’organisation et des processus à tous les acteurs publics – y compris ceux des secteurs de la santé et de la protection sociale – et mettre en œuvre cette transformation en s’appuyant sur les technologies les plus innovantes du moment », expose Didier Zeitoun.

La transaction, dont montant n’a pas été dévoilé, est financée par la manne de 100 millions d’euros que le fonds d’investissement Capza a apporté à Magellan en janvier dernier en prenant une participation minoritaire à son capital. C’est la troisième opération croissance externe réalisée par le groupe Magellan depuis le début de l’année – et la cinquième en 18 mois.

En février, Magellan Partners a ainsi fait l’acquisition de Keralia Consulting, un spécialiste de la suite de gestion des services informatiques et RH de ServiceNow, réalisant 5 M€ de chiffre d’affaires avec une quarantaine de consultants.

En mars, le groupe a également jeté son dévolu sur Aoomuki, un petit prestataire de 10 personnes réalisant 1 M€ de CA spécialisé dans la solution de gestion de la relation clients de Selligent. Une société que Magellan a depuis rebaptisée Newbound et qu’il a enrichie de ses propres équipes dédiées Selligent et PROS (soit une quarantaine de consultants).

Tout comme ces entités, Axyus gardera son autonomie, se contentant de mutualiser ses fonctions support (finance, RH, marketing…). Ses quatre associés-fondateurs Sébastien Wasser, Pascal Heidet, Thierry Billard et Jean-Michel Bourrier restent dans l’entreprise.

Avec Axyus, le groupe Magellan Partners compte désormais 1.400 collaborateurs et devrait terminer son exercice 2021 sur un chiffre d’affaires de 160 M€ (contre 140 M€ en 2020). Le groupe ambitionne d’atteindre 350 millions d’euros de revenus et 3.000 collaborateurs à l’horizon 2025.