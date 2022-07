Le groupe de conseil en organisation et en système d’information Magellan Partners annonce l’acquisition de MMH Ingénierie, une société spécialisée dans l’intégration de solutions SAP – et notamment dans les migrations vers SAP S/4Hana – comptant 60 collaborateurs et réalisant 7 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Cette acquisition s’inscrit dans le plan stratégique 2025 de Magellan Partners qui vise à faire du groupe un généraliste de la transformation numérique. MMH Ingénierie lui fournit l’opportunité de se hisser parmi les prestataires de référence sur le marché français des logiciels SAP en renforçant ses capacités de conseil, d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, de développement et d’implémentation autour des solutions de l’éditeur.

Pour MMH Ingénierie, ce sera l’occasion de développer son activité sur un périmètre élargi à l’ensemble des clients du groupe. La société continuera d’exister en tant que filiale dédiée à la technologie SAP au sein du groupe avec sa propre direction générale. Dans un communiqué, Magellan Partners explique vouloir favoriser le développement de nouveaux services en synergie avec les autres entités du groupe, « le développement de la data, de modules d’intelligence artificielle autour de SAP et de prestations de design [faisant] notamment partie de la feuille de route ».

C’est la onzième opération de croissance externe réalisée par le groupe depuis sa création en 2008. Elle suit notamment celles d’Exakis Nelite, de Comforth Karoo, de NewBound, d’axYus et de Daveo. Depuis janvier 2021, le groupe est accompagné dans sa stratégie d’acquisitions externes par le fonds d’investissement Capza, qui a mis à sa disposition une enveloppe d’investissement de 100 M€ moyennant une participation à son capital.

Le groupe, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 170 M€ en 2021 (+30%) et qui compte désormais 1.800 personnes, vise 350 millions d’euros de chiffre d’affaires et 3.000 collaborateurs à l’horizon 2025.