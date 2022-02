Le groupe de conseil en organisation et en système d’information annonce l’acquisition de la société de conseil en management et en technologie Daveo. Entreprise de 300 collaborateurs ayant réalisé un chiffre d’affaires de 28 millions d’euros en 2021, Daveo a deux activités principales : le développement et la migration d’applications métier sur la plateforme cloud AWS – Daveo bénéficie du statut Advanced Consulting Partner AWS depuis 2020 et a été élu AWS Rising Star Partner la même année – et ce qu’elle appelle le product management, autrement dit la conception de produits et d’applications numériques selon les standards des méthodologies dites agiles. Deux activités qui représentent respectivement 50% et 40% de ses revenus. Plus récemment, la société a développé une activité de conseil et d’accompagnement à la migration autour de Google Cloud Platform.

De son côté, Magellan Partners est l’un des principaux partenaires de Microsoft en France, et à ce titre il compte parmi des principaux experts de son Cloud Azure. Mais les activités du groupe sur les autres grands clouds du marché sont encore balbutiantes. S’il revendique une quinzaine de consultants certifiés sur AWS et a récemment signé un partenariat avec OVHCloud, il n’a rien engagé sur GCP et démarre tout juste des discussions avec des acteurs tels que Scaleway ou Outscale, porte-étendards du Cloud de confiance à la française.

Or, comme le souligne son président, Didier Zeitoun, Magellan Partners avait besoin de diversifier rapidement son portefeuille d’offres cloud. « De plus en plus, les entreprises veulent deux clouds et recherchent des partenaires qui font les deux », explique-t-il. L’idée en rachetant Daveo, c’est donc de créer une offre de bout en bout allant du conseil stratégique à la mise en œuvre, couvrant les principaux clouds du marché.

Daveo continuera d’exister en tant que marque à part entière, intégrée au groupe Magellan Partners. Ses deux fondateurs Mathieu Delin et Cyril Harpoutlian, restent à ses commandes en association avec Stéphan Durey, associé de Magellan Partners, en charge du conseil.

C’est la dixième opération de croissance externe réalisée par le groupe Magellan Partners depuis sa création en 2008. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé mais son financement a été assuré via le fonds d’investissement Capza entré au capital en janvier 2021 moyennant la mise à disposition de 100 millions d’euros d’investissements. Cette acquisition s’inscrit dans le plan stratégique 2021-2025 de Magellan Partners qui prévoit d’atteindre 350 millions d’euros de chiffre d’affaires et 3.000 collaborateurs en 2025.

En 2021, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 170 M€, en croissance de 30% par rapport aux 130 M€ de 2020 (+12% en organique), avec un effectif de 1.400 personnes. Il atteint désormais 1.700 personnes avec Daveo. Pour 2022, Magellan Partners vise 230 M€ de chiffre d’affaires, ce qui représente une croissance organique de l’ordre de 15% sur l’année. Un optimisme que Didier Zeitoun justifie par le dynamisme du marché. « Je constate que le numérique est de plus en plus présent dans des secteurs tels que l’automobile, industrie où il n’était pas auparavant qu’en cette période de sortie du Covid, les entreprises recommencent à investir fortement, ce qui se traduit par des missions de conseil avec des projets de systèmes d’information à la clé ».