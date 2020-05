« En raison de la situation actuelle et des incertitudes organisationnelles qui résident, l’évènement Orange Business Summit, initialement prévu le mercredi 1er avril et ensuite reporté au mardi 22 septembre 2020, n’aura finalement pas lieu cette année », indique la filiale d’Orange dans un courriel adressé à la presse. La société de services IT précise que la nouvelle date sera communiquée prochainement.