Orange a pris la parole la semaine dernière pour communiquer sur sa stratégie et ses ambitions dans le Cloud. À cette occasion, l’opérateur national a dévoilé quelques faits et chiffres le concernant. Trente mois après la reprise de Cloudwatt, Orange se présente désormais comme le premier fournisseur de services cloud en France. Le cabinet Pierre Audoin Consultants le placerait ainsi devant Claranet ou même OVH.

Orange ne divulgue pas son chiffre d’affaires cloud mais il est possible de l’estimer par recoupements. Ces dernières années, Orange a ainsi regroupé toutes ses activités cloud réalisées en France au sein de sa filiale Orange Cloud for Business d’une part et de Neocles Corporate d’autre part. Deux sociétés qui ont publié un chiffre d’affaires cumulé de 96,7 M€ pour l’exercice 2016. Pour l’année 2017, Orange dit avoir enregistré une croissance organique de l’ordre de 21%, ce qui correspond à un chiffre d’affaires 2017 d’environ 120 M€ pour ces deux sociétés. Orange explique que ces revenus se répartissent pour un tiers en services d’infrastructures (dont une moitié d’offres de cloud privé et une moitié d’offres de cloud public) et pour deux tiers en services (conseil, intégration, développement d’application cloud natives et infogérance comprise).

On notera également qu’Orange ambitionne de poursuivre sa croissance organique au rythme de 25% par an au cours des cinq prochaines années. « Une croissance supérieure à celle du marché pour laquelle le groupe a consenti d’importants investissements en compétences, en partenariats et en acquisitions », souligne Cédric Parent, directeur général adjoint d’Orange Cloud for Business en charge du marketing et du développement. Sur le plan des compétences, Orange revendique désormais 2.200 salariés sur son périmètre cloud (avec l’international) et a prévu 300 recrutements supplémentaires cette année (architectes, chefs de projets, cloud coachs…). Sur le plan des alliances, Orange vient d’officialiser un partenariat avec Amazon Web Services, en complément du partenariat existant avec Microsoft autour d’Azure. Ces partenariats, qui mobilisent d’ores et déjà une centaine d’experts, illustrent au passage la tournure multicloud de sa stratégie.

Enfin, sur le plan des acquisitions, Orange vient également d’annoncer la prise pour 350 M€ de Basefarm, un fournisseur de services cloud norvégien de 550 personnes réalisant une centaine de millions d’euros de chiffre d’affaires. Basefarm est certes absent de France mais sa bonne implantation dans le Nord de l’Europe (notamment en Suède, dans les Pays-Bas et en Allemagne), permet à Orange d’accélérer ses ventes à l’international, qui pèsent désormais la moitié de l’ensemble de ses revenus cloud. Au passage, Orange récupère une solution innovante de gestion des applications critiques en environnements multicloud dont l’usage devrait rapidement être généralisé en interne et qui devrait devenir l’une des pièces maîtresses de sa proposition de valeur.

« Ce plan de croissance ambitieux est fondé sur notre capacité à gérer la complexité inhérente aux environnements multiclouds », poursuit Cédric Parent. Des environnements multiclouds qui tendent à devenir la norme : le directeur général adjoint explique ainsi que 80% des 3.500 clients d’Orange Cloud for Business ont des applications réparties sur au moins deux clouds. Orange maîtrise désormais toutes les facettes de la gestion d’environnements multiclouds sécurisés, explique en substance le DGA d’Orange Cloud for Business, qui y voit l’opportunité d’accroître rapidement ses parts de marché en France et à l’international.