La troisième édition de l’Orange Business Summit se tiendra les 31 mars et 1er avril au Carrousel du Louvre. Evénement utilisateur entièrement consacré à la présentation de son portefeuille de solutions et d’expertises, Orange y attend plus de 1.900 visiteurs issus de 1.000 clients. Il comprend des conférences (keynotes, talks, mini-conférences) et de nombreuses démonstrations – il y en a eu une cinquantaine l’année dernière.

Cette édition de 2020 sera placée sous le thème de l’innovation. Il y sera question notamment des nouveaux socles technologiques sur lesquels s’appuie cette innovation : l’intelligence artificielle et l’analytique, les technologies définies par logiciel, le multi-cloud, l’informatique de périphérie réseau (l’Edge)… Au menu également : les projets de co-innovation autour de la 5G (thème principal de l’édition 2019), les technologies au service de la transition écologique (« IT for green »), les objets connectés et la cybersécurité, qui sera le thème de la keynote…

Ce sera l’occasion pour Orange Business Services de présenter son nouveau positionnement d’entreprise de services digitaux née dans les réseaux. « Un positionnement qui reflète ce que nous sommes : entre l’univers telco et IT, explique Anne-Sophie Lotgering, chief marketing and digital officer chez Orange Business Services. Dans le cadre du nouveau plan stratégique Engage 2025, Orange Business Services cherche à capitaliser sur le modèle opérateur d’Orange tout en montant dans l’IT. Cette transformation vers l’IT va encore s’accélérer ».

À noter, pour la première fois cette année, une journée entière – la journée du 31 mars – sera réservées aux équipes internes.

Lors de l’édition 2019, dix-sept de ses partenaires – parmi lesquels : Cisco, Alcatel-Lucent, Nokia, Ericsson, Microsoft, Genesys, Splunk, Aruba, Akamai, Fortinet, Riverbed, Mitel, ZScaler – s’étaient associés à l’Orange Business Summit. Les partenaires associés à l’édition 2020 n’ont pas encore été dévoilés.