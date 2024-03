Devoteam a publié aujourd’hui la troisième édition de son TechRadar, le guide des technologies émergentes qu’ils recommande à ses clients. Dans sa nouvelle édition, Devoteam répertorie 150 technologies (stable par rapport à l’année dernière) qu’il a classées par domaines et selon leur degré de maturité (allant de « à surveiller » à « adopter »). Chaque technologie fait ensuite l’objet d’une description détaillée réalisée par l’un des 96 contributeurs ayant participé à la réalisation de ce TechRadar 2024.

On notera que plus de la moitié des technologies présentées (82) font leur première apparition dans cette édition (contre 70 l’année dernière), dont 24 entrent directement dans le cercle des 59 technologies stars que Devoteam recommande à ses clients d’adopter. Parmi des 68 déjà référencées l’année dernière, 18 gagnent au moins un cran en maturité.

Sans surprise, cette édition 2024 du TechRadar fait la part belle à la lame de fond qu’est l’intelligence artificielle. Soulignant qu’un tiers des technologies présentées sont des IA ou liées à des IA, Devoteam en déduit – c’est le titre de son communiqué – que « l’intelligence artificielle générative devient le moteur principal de l’innovation »

« Nombre d’éditeurs intègrent l’intelligence artificielle dans leur code pour devenir plus agiles et plus performants, énonce Laurent Letourmy directeur de la division Data de Devoteam. Et de plus en plus, les éditeurs participent du phénomène en faisant de leur technologie une composante des grandes plateformes d’IA générative ».

Un véritable raz de marée. La métaphore est d’autant plus justifiée s’agissant de l’intelligence artificielle générative que le phénomène s’est propagé à une vitesse inédite. « En trente ans, je n’ai jamais vu un sujet qui n’en était pas encore un il y a 18 mois faire l’objet aussi rapidement de si gros déploiements dans les comptes du CAC 40 », poursuit Laurent Letourmy.

Comme les années passées, Devoteam a conçu la publication de son TechRadar 2024 comme un véritable événement avec une prise de parole en direct sur Linkedin – suivie par plus de 2.500 participants – mettant en scène les plus éminents représentants de l’ESN pour présenter sa somme à sa communauté et deviser sur l’impact de l’IA sur la transformation des entreprises. Un lancement qui sera suivi dans les prochaines semaines d’événements locaux dans les différents pays de présence de l’entreprise.

Le TechRadar 2024 est à télécharger ici.