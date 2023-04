Fort du succès de la première édition, Devoteam annonce le millésime 2023 de son TechRadar, guide de 130 pages – contre 80 l’année dernière – présentant les technologies émergentes qui lui semblent les plus pertinentes et les plus recommandables pour ses clients. Le TechRadar 2023 sera dévoilé au cours d’un événement retransmis en live sur Linkedin le 18 avril à 17h30. Un événement qui enregistre d’ores et déjà 4.500 inscriptions – à comparer aux 1.500 inscriptions de l’édition 2022.

L’intention et le mode opératoire restent inchangés : aider les clients à se repérer dans l’océan des technologies dans un contexte « d’explosion cambrienne des technologies » – selon les termes de Philippe Bournhonesque, vice-président Innovative Development , à l’origine de cette initiative – en mobilisant ses meilleurs consultants – les digital champions –pour inventorier les plus prometteuses, celles qu’ils conseillent « d’avoir dans son radar ».

Les technologies retenues – 150 cette année contre 134 l’année dernière – sont classées selon les problématiques qu’elles adressent, leur degré de maturité et font l’objet d’un texte de présentation de quelques lignes rédigé par les tech leaders qui les ont proposées.

Pour cette deuxième édition, Devoteam a fait le choix du renouvèlement avec environ 70 technologies faisant leur première apparition, ce qui a impliqué d’en sortir quasiment autant parmi celles qui avaient été retenues dans l’édition 2022. Autre choix éditorial, celui de privilégier – à plus de 90% – des technologies dites natives Cloud, l’ESN considérant que le Cloud est devenu l’instrument incontournable de l’innovation technologique des entreprises.

« Le Cloud, c’est le lieu de la réinvention des métiers et de la création de nouveaux modèles, plus sobres, plus résilients, plus en phase avec les attentes de la société et les contraintes du monde », écrit Devoteam dans son communiqué d’annonce du TechRadar 2023.

Le 18 avril, après une introduction de Karen Auffret, la responsable marketing stratégique de Devoteam, qui a coordonné la réalisation de ce TechRadar 2023, Devoteam proposera une table ronde réunissant plusieurs intervenants de Devoteam ayant contribué au guide (Karen Auffret, Philippe Bournhonesque, Frank Besnard, directeur cloud native innovation Labs et Gert Jan van Halem, CTO de Devoteam Pays-Bas), ainsi que deux personnalités extérieures : Archana Venkatraman, directrice de recherche CloudOps chez IDC Europe, et Nir Shefi, Co-fondateur PDG et CTO de Ridge.

Outil de communication vis à vis de ses clients, ce guide a aussi vocation à servir la politique de recrutement de Devoteam. « Les talents sont toujours motivés à rejoindre les entreprises qui travaillent sur les technologies qui les intéressent », constate Philippe Bournhonesque.