Devoteam vient de publier son premier TechRadar, un guide de 80 pages qui recense les 134 des technologies qui lui semblent actuellement les plus pertinentes pour répondre aux enjeux de ses clients. Des technologies que tout bon responsable informatique, responsable d’étude ou responsable de production se doit « d’avoir dans son radar afin d’opérer des choix éclairés ».

L’initiative est venue de Philippe Bournhonesque, directeur technique du groupe Devoteam, qui s’est inspiré du Technology Radar du cabinet de conseil en technologies australien Thoughtworks. Il souhaitait aider les clients à se repérer dans l’océan des technologies disponibles. Il a demandé aux quelque 8.000 consultants du groupe quelles technologies, parmi celles sur lesquelles ils travaillaient, leur semblaient les plus intéressantes et recommandables. Il a reçu plusieurs centaines de propositions.

Avec l’aide d’une dizaine de directeurs techniques de filiales constitués en comité, il en a sélectionné 134 provenant de 63 contributeurs. Sont entrés en ligne de compte dans le choix de ces technologies des critères tels que leur efficacité, leur niveau d’innovation, leur simplicité d’utilisation… Dans un souci d’équilibre face aux géants de l’informatique, Philippe Bournhonesque a également souhaité faire la part belle à des technologies émergentes moins connues.

Les technologies retenues font l’objet d’un texte de présentation, rédigé sur la base d’une interview du spécialiste qui l’a proposée. Elles ont été classées en six catégories selon les problématiques qu’elles adressent : transformation numérique (Digital Business and Products), pilotage d’entreprise par les données (Data-Driven Intelligence), performance des infrastructures IT (Distributed Cloud), automatisation des processus métiers (Business Automation), résilience et cybersécurité (Trust and Cybersecurity), et soutenabilité par le numérique (Sustainability Enabled by Digital).

Elles ont également été évaluées en fonction de leur niveau de maturité. Devoteam en a définit quatre : les technologies bonnes à adopter immédiatement (Adopt), celles qui valent d’être essayées (Trial), celles qui méritent d’être évaluées (Assess) et celles qui présentent un intérêt mais manquent encore de maturité (Hold). « Certaines technologies présentées dans ce TechRadar apportent déjà des transformations majeures, d’autres ne sont encore connues que de quelques spécialistes, mais toutes ont le potentiel pour être, dès à présent, les briques fondamentales [du système d’information du futur] », souligne Godefroy De Bentzmann, président et co-fondateur de Devoteam dans un communiqué.

L’élaboration de ce guide aura duré neuf mois. Sorti le 26 avril, il a reçu un très bon accueil des clients et des collaborateurs, selon Philippe Bournhonesque. « Les clients sont extrêmement intéressés ». C’est un moyen de découvrir des nouvelles technologies et, pour les gestionnaires de comptes, d’engager la discussion. Au-delà de son aspect pratique – fournir une cartographie des meilleures technologies disponibles à date – c’est un outil de communication : il a vocation à affermir l’image d’expert en technologie de l’entreprise et à renforcer son attractivité pour les candidats à l’embauche. « Ce guide, volontairement agnostique […], est l’expression de ce qui inspire et motive aujourd’hui nos collaborateurs », note ainsi Philippe Bournhonesque.