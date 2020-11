C’est une divine surprise pour Dell. Alors que les analystes tablaient sur un chiffre d’affaires de 21,85 milliards de dollars, en baisse de 4,5%, le constructeur texan a vu ses ventes grimper de 3% à 23,5 milliards de dollars. Au troisième trimestre, elles avaient baissé de 3% à 23,7 milliards de dollars.

Cette croissance Dell le doit aux ventes de PC qui ont boosté les résultats du Client Solutions Group, lesquels grimpent de 8% à 12,3 milliards de dollars. Les revenus de la division Consommateurs ont atteint 3,5 milliards de dollars (+14%) tandis que ceux de la division Entreprise se sont établis à 8,8 milliards de dollars (+5%). La pandémie de Covid-19 a donc eu des effets bénéfiques.

Le bénéfice opérationnel GAAP a grimpé de 35% à 1,1 milliard de dollars. En termes non-GAAP il a progressé de 12% à 2,7 milliards de dollars. Le bénéfice net GAAP de l’entreprise s’est élevé à 881 millions de dollars ou 1,08 dollar par action, contre 499 millions de dollars un an plus tôt, soit une croissance de 60%. Le bénéfice net non-GAAP a grimpé de 18% à 1,7 milliard de dollars ou 2,03 dollars par action.

« La technologie n’a jamais été aussi importante dans un monde qui évolue, ainsi va notre business », explique dans un communiqué Jeff Clarke, vice-président et directeur des opérations de Dell Technologies. « Nous avons eu ce trimestre une demande sans précédent pour des solutions de travail à distance et d’apprentissage alors que nos revenus grimpaient à 23,5 milliards de dollars. En même temps, nous avons accéléré notre stratégie as-a-Service et nos fonctionnalités de cloud à la périphérie, nous positionnant ainsi pour gagner sur ce marché en croissance, tout en permettant aux clients de gérer leurs données et leurs charges de travail dans toutes les phases de leurs opérations. »