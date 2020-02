Dell prévoit des bénéfices en deçà des attentes de Wall Street. Le géant texan table pour l’exercice 2021 sur un bénéfice non-GAAP de 8,9 milliards de dollars à 9,5 milliards de dollars et sur un BPA compris entre 5,90 dollars et 6,60 dollars, alors que les analystes prévoyaient en moyenne 6,72 dollars. Le chiffre d’affaires devrait se situer entre 92 et 95 milliards de dollars. Le point médian dépasse ainsi l’estimation moyenne des analystes de 93,1 milliards de dollars.

La forte augmentation du renouvellement des PC dans les entreprises, qui a alimenté la demande, prendra probablement fin au second semestre a expliqué à Bloomberg le directeur financier de Dell, Tom Sweet, au cours d’une interview. De plus, les problèmes économiques mondiaux et le conflit commercial entre Pékin et les Etats-Unis ont ralenti les ventes d’équipements pour les datacenters, en particulier en Chine. Tom Sweet s’attend toutefois à un rebond des ventes de serveurs ce qui permettrait d’augmenter les revenus globaux de l’entreprise.

Curieusement et contrairement à Microsoft et HP, Dell ne tient pas compte dans ses prévisions de l’effet de l’épidémie de coronavirus sur l’économie. « Je ne pense pas qu’il soit approprié de le quantifier, parce que je ne suis pas sûr que nous en connaissions le plein impact », a expliqué à nos confrères le directeur financier. « Nous avons déplacé la production et les pièces de rechange. Sommes-nous à pleine capacité ? Non, nous naviguons en nous basant sur ce que nous savons aujourd’hui. »

Au cours du quatrième trimestre clos le 3 janvier, le chiffre d’affaires a progressé de 1% en glissement annuel pour s’établir à 24 milliards de dollars, proche des estimations des analystes qui étaient de 23,9 milliards de dollars. Le bénéfice net a atteint 416 millions de dollars, soit 0,54 dollar dilué par action contre une perte de 287 millions de dollars un an plus tôt. Le bénéfice net non-GAAP s’est établi à 1,7 milliard de dollars, ou 2 dollars dilué par action, un montant qui correspond aux estimations.

Les ventes de l’unité Solutions d’infrastructure pour l’entreprise, qui fournit des équipements aux centres de données, ont baissé de 11% à 8,8 milliards de dollars. Les ventes de matériel de stockage ont reculé de 3% et celles des serveurs et équipements réseau ont chuté de 19%. En revanche, le groupe Clients solutions a enregistré une croissance de 8% pour atteindre 11,8 milliards de dollars. Dopées par la mise à niveau de Windows, les ventes de PC aux entreprises ont grimpé de 10% tandis que les ventes aux consommateurs ont augmenté de 4%.

Sur l’ensemble de l’année, la firme de Round Rock a généré un chiffre d’affaires de 92,15 milliards de dollars, en croissance de 2%, pour un bénéfice net GAAP de 5,53 milliards de dollars (+354%), soit 6,03 dollars dilué par action. En croissance de 1%, le chiffre d’affaires non-GAAP a atteint 92,50 milliards de dollars pour un bénéfice net non-GAAP de 6,09 milliards de dollars (+16%), soit 7,35 dollars dilué par action.

Au cours de la présentation des résultats, Dell a déclaré avoir remboursé environ 1,5 milliard de dollars de dette brute au cours du trimestre et 5 milliards de dollars sur l’ensemble de l’exercice. Depuis la clôture de l’acquisition d’EMC en septembre 2016 les remboursements de la dette brute s’établissent à 19,5 milliards de dollars. La société a également annoncé un programme de rachat d’actions de 1 milliard de dollars sur deux ans.

.