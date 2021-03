En déclin voici encore quelques années, le PC a entamé sa convalescence au début de la crise de coronavirus. Celle-ci sévissant toujours et le télétravail se généralisant, l’ordinateur personnel a retrouvé une santé florissante pour le plus grand bonheur des constructeurs. Parmi ceux -ci, Dell se distingue tout particulièrement. « Deux mille vingt a été une année qu’aucun de nous n’anticipait et qu’aucun de nous ne souhaite répéter », a expliqué le directeur des opérations et vice-président de la société, Jeff Clarke, en présentant les résultats de la société aux analystes. « Pourtant, c’était aussi une période au cours de laquelle la technologie qui aide les gens à travailler, à étudier et à jouer à la maison a explosé. Le PC est la plaque tournante de ce nouveau modèle économique. »

Le Client Solutions Group (PC, tablettes, périphériques…) a vu ses ventes bondir de 17% à 13,8 milliards de dollars sur un an au quatrième trimestre. Les livraisons aux entreprises ont progressé de 16% à 9,9 milliards de dollars et les ventes aux particuliers ont grimpé de 19% à 3,8 milliards de dollars. Le bénéfice d’exploitation s’est élevé à 1,0 milliard de dollars, soit environ 7,6% du chiffre d’affaires. Sur l’ensemble de l’année, le CSG a généré des revenus de 48,4 milliards de dollars (+5%) et expédié 50,3 millions d’unités (+8%). En croissance de 7%, le bénéfice d’exploitation annuel s’est établi à 3,4 milliards de dollars. Le constructeur texan indique que la forte croissance des ordinateurs portables Latitude et Precision et des Chromebooks professionnels s’est poursuivie.

Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires du groupe de solutions d’infrastructure a atteint 8,8 milliards de dollars, stable d’une année à l’autre. Les revenus du stockage ont été de 4,4 milliards de dollars – en baisse de 2% – tandis que les revenus des serveurs et du réseau ont été de 4,4 milliards de dollars – en hausse de 3%. Le bénéfice d’exploitation a atteint un niveau record de 1,2 milliard de dollars, soit environ 13,5% du chiffre d’affaires. Pour l’ensemble de l’année, les revenus du groupe se sont élevés à 32,6 milliards de dollars, avec un bénéfice d’exploitation de 3,8 milliards de dollars.

Enfin, le chiffre d’affaires de VMware a atteint au quatrième trimestre 3,3 milliards de dollars, le bénéfice d’exploitation s’élevant à 1,1 milliard de dollars. Pour l’ensemble de l’année, la filiale a généré 11,9 milliards de dollars de chiffre d’affaires et 3,6 milliards de dollars de bénéfice d’exploitation.

Le chiffre d’affaires total de Dell au quatrième trimestre a augmenté de 9% à 26,1 milliards de dollars. La société a généré un bénéfice d’exploitation de 2,2 milliards de dollars, ce qui représente un bond de 204% par rapport à la même période de l’année précédente. Le bénéfice net GAAP s’est établi à 1,3 milliard de dollars, soit 1,57 dollar dilué par action. Les flux de trésorerie liés à l’exploitation ont été de 5,9 milliards de dollars.

Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires a atteint 94,2 milliards de dollars, en hausse de 2% par rapport à l’année précédente. Le constructeur texan a généré un bénéfice d’exploitation record de 5,1 milliards de dollars, en hausse de 96% et un bénéfice net GAAP de 3,5 milliards de dollars ou 4,22 dollars dilué par action. Les flux de trésorerie liés à l’exploitation ont atteint 11,4 milliards de dollars.