Le coronavirus aura un impact sur les livraisons de PC dans le monde assure Canalys. Le cabinet d’étude a réalisé deux scénarios représentant les niveaux minimal et maximal d’impact, le premier étant considéré comme le plus probable. « La principale différence entre les deux scénarios réside dans la prise en compte du temps nécessaire à la reprise normale des opérations en Chine et dans le reste du monde avec un confinement et un contrôle réussis de l’épidémie actuelle de Covid-19 », explique Canalys qui précise qu’un accent particulier a été mis sur la production et la fabrication en partant du principe que le channel et les consommateurs achèteront les produits mis sur le marché.

Le meilleur des scénarios proposés, qui selon Canalys à 80% de chance de se produire, prévoit en retour à une production normale d’ici avril 2020, ce qui permettrait au marché de se redresser aux troisième et quatrième trimestres. La baisse du marché se limiterait dans ce cas à 3,4% en glissement annuel en 2020, avec des baisses de respectivement 10% et 9% aux premier et deuxième trimestres. La cabinet s’attend ensuite à une faible croissance en 2021, et à une croissance moyenne de 0,6% entre 2021 et 2024.

Le marché chinois serait le plus touché car le coronavirus a non seulement un impact sur la production, la logistique et le transport mais aussi sur la demande des consommateurs. Canalys prévoit ainsi baisse des livraisons de 3,8% en 2020 mais aussi un redressement rapide ensuite, les expéditions progressant en moyenne de 3,4% entre 2021 et 2024.

Le pire des scénarios ne prévoit pas un retour à la normale avant juin et un redressement à partir du seul quatrième trimestre 2020. Les livraisons devraient ainsi reculer de 21% au premier trimestre, de 23% au deuxième trimestre et de 6% au troisième trimestre. Cette évolution serait suivie d’une croissance de 13% au quatrième trimestre à mesure que le marché se stabilise. Cela devrait se traduire par une baisse des expéditions de 9% en 2020 comparé à 2019, suivie d’une croissance de 3% en 2021 et d’un taux de croissance annuel composé de 1,6% entre 2021 et 2024.

Le marché chinois quant à lui devrait subir des reculs de respectivement 24% et 23% au premier et deuxième trimestres. La baisse devrait ralentir au troisième trimestre (-9%) avant un redressement au quatrième trimestre. Sur l’ensemble de l’année 2020, la baisse serait de 12% comparé à 2019.

Du côté des composants, ce sont les fabricants de circuits imprimés qui sont les plus touchés. Ces circuits devraient rester extrêmement rares au cours des deux prochains trimestres. En revanche, les fournisseurs d’écrans et de mémoires sont moins impactés.

Côté distribution, la logistique intérieure, la reprise plus lente que prévue dans les ports, la baisse de la capacité de fret aérien entre la Chine et l’Europe peut déboucher sur délai pouvant atteindre 14 semaines (trois fois le délai habituel) pour la distribution de PC, mais aussi de pièces de rechange.