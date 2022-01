Après six trimestres consécutifs de hausse, le marché mondial du PC a enregistré une baisse de 5% au quatrième trimestre 2021 selon Gartner avec 88,4 millions d’unités livrées. Sur l’ensemble de l’année, il affiche toutefois une belle progression de 9,9% d’une année sur l’autre avec 339,8 millions d’unités livrées.

« Une forte baisse du marché américain des PC, causée par des problèmes de chaîne d’approvisionnement persistants et l’effondrement de la demande de Chromebooks, a entraîné le ralentissement au dernier trimestre », a déclaré Mikako Kitagawa, directeur de recherche chez Gartner.

IDC et Canalys ont publié des résultats sensiblement différents avec une croissance de 1% au quatrième trimestre et d’environ 15% au niveau annuel. Si leurs calculs diffèrent, les trois cabinets d’étude convergent pour dire que 2021 est l’une des meilleures années de la décennie, avec le volume d’expédition le plus élevé depuis 2012 selon IDC et Canalys et depuis 2013 pour Gartner.

Des trois cabinets d’études, Canalys se montre le plus optimiste sur l’évolution du marché en annonçant que « 2022 sera l’année de l’accélération numérique ». IDC s’attend à un plateau en 2022 mais voit malgré tout une tendance positive sur la période 2021-2025, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,3%.

Pour Gartner enfin, la forte baisse du quatrième trimestre « signifie probablement la fin de la croissance massive et inattendue de la demande de PC déclenchée par la pandémie ». Le cabinet s’attend à ce que la demande ralentisse au moins pendant les deux prochaines, sans toutefois que les volumes ne retombent aux niveaux d’avant la pandémie.

Au niveau du classement des fournisseurs, le trio de tête reste inchangé au quatrième trimestre selon Gartner. Lenovo conserve sa première place avec 24,6% de part de marché malgré la forte baisse de 11,9% de ses livraisons. Il est suivi par HP (21,1% de part de marché, -4,2% de livraisons), Dell (19,5%, +7,9%), Apple (7,7%, +6,2%), Acer (7%, -9%) et Asus (6,9%, +13,9%).

Les écarts sont très importants entre les trois grandes régions. Alors que le marché américain chute de 24,2% (deuxième trimestre consécutif de baisse à deux chiffres), le marché EMEA progresse de 7,4% et enregistre son volume le plus élevé en cinq ans avec 26 millions d’unités livrées. Le marché Asie-Pacifique (hors Japon) réalise la meilleure performance en s’arrogeant 11,5% d’une année sur l’autre.

Sur l’ensemble de l’année le classement des six premiers constructeurs est identique à celui du quatrième trimestre (voir tableau ci-dessous). Tous affichent une croissance positive, la palme revenant à Asus avec une progression de 21,3%.

Preliminary Worldwide PC Vendor Unit Shipment Estimates for 2021 (Thousands of Units)

Company 2021 Shipments 2021 Market Share (%) 2020 Shipments 2020 Market Share (%) 2021-2020 Growth (%) Lenovo 84,017 24.7 76,113 24.6 10.4 HP Inc. 74,180 21.8 68,181 22.1 8.8 Dell 59,681 17.6 50,736 16.4 17.6 Apple 25,983 7.6 22,008 7.1 18.1 Acer Group 24,335 7.2 22,460 7.3 8.3 ASUS 21,656 6.4 17,849 5.8 21.3 Others 49,917 14.7 51,731 16.7 -3.5 Total 339,769 100.0 309,079 100.0 9.9

Notes: Data includes desk-based PCs, notebook PCs, ultramobile premiums (such as Microsoft Surface) and Chromebooks, but not iPads. All data is estimated based on a preliminary study. Final estimates will be subject to change. The statistics are based on shipments selling into channels. Numbers may not add up to totals shown due to rounding.

Source: Gartner (January 2022)