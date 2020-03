Pour assurer la continuité d’activité de leurs clients, les entreprises du numériques sont fortement sollicitées. « Depuis ce matin (lundi 16 mars) nous sommes submergés de demandes de connexion à distance pour faire du télétravail, constate, Philippe Gaitte, directeur de l’intégrateur poitevin RSI. À titre d’exemple, à 15h nous avions enregistré plus du triple des demandes habituelles pour un lundi. ».

Même cas de figure pour son confrère gardois BEA Informatique : « Avant l’annonce présidentielle, nous avions senti un ralentissement sur l’activité, par le report et la suspension de projets en cours, explique son directeur général, Frédéric Muh. Cela concernait des entreprises dans le secteur du transport et du tourisme. De plus nous commencions à subir des retards de livraison de la part de nos fournisseurs vraisemblablement affectés par la crise chinoise. À l’inverse, depuis lundi nous constatons un surcroît d’activité, par des demandes de mise en œuvre du télétravail pour nos clients. »

De son côté, Xavier Raymond, directeur général du pure player Microsoft Ai3, note « une forte demande depuis ce matin sur les activités conseil et usages autour de Teams, notion de télétravail, réunion à distance… »

Chez Cloud Temple, on avait anticipé ce pic d’activité : « nous venons de passer 10 jours à configurer jours et nuits des VPN pour permettre le télétravail en masse des utilisateurs de nos clients, explique Franck Dubray, son président. Jeudi soir dernier nous effectuions des tests de charge à grande échelle pour valider le fonctionnement en pic de connexions. Nous avons accueilli plus de 9000 utilisateurs ce matin dès 7h et nous avons dimensionné une architecture permettant d’en accepter progressivement jusqu’à 10 fois plus. Le cloud a ce gros avantage d’être insensible à ce type de crise et de scaler [monter en charge] rapidement. Nous avons vu ce matin Office365 avoir du mal à absorber la charge mais en 2h c’est redevenu fluide et totalement utilisable. »

Corolaire de cette montée en charge du télétravail : les besoins accrus en sécurité : « nous nous attendons à de très forts besoins dans les semaines à venir, expose Franck Dubray, également d’une société de conseil spécialisée en sécurité, Intrinsec. De graves attaques cyber vont se multiplier, les pirates profitant de la situation, en particulier des facilités d’ingénierie sociale offertes par du télétravail généralisé sans sensibilisation accrue des collaborateurs. »

Pour mettre leurs salariés en télétravail, les entreprises ont également besoin en urgence de postes de travail. Une forte demande qu’a pu vérifier Groupe ATF, spécialiste du rachat et du réemploi de parcs de matériels informatiques professionnels. Répondant à l’appel du secrétaire d’Etat au numérique Cédric O le 10 mars, invitant les entreprises du numérique à proposer des solutions de travail à distance gratuits ou à tarifs réduits, ATF avait annoncé la mise à disposition d’ordinateurs portables et d’écrans reconditionnés à destination des ETI et PME, pour une durée allant d’un à six mois. Résultat : en une semaine, une dizaine de grandes entreprises ont sollicité le groupe ATF pour un volume estimatif de 500 à 800 ordinateurs portables. Et son site e-commerce Trade Discount a enregistré une augmentation de près de 80% de ses ventes de PC ces sept derniers jours.