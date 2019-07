Les solutions de sécurité hébergées ont le vent en poupe. C’est ce qui ressort d’une étude réalisée par Canalys à l’issue de premier trimestre. Les déploiements de solutions de cybersécurité en tant que service ont ainsi grimpé de 46% en un an. Ces types de solutions représentaient au 31 mars 17,6% de la valeur totale d’un marché de la cybersécurité estimé à 9,7 milliards, contre 13,8% du marché un an plus tôt. Avec une part de marché de 75%, les matériels et logiciels traditionnels dominent, toutefois leur taux de croissance est plus faible (8%).

« Les investissements dans la cybersécurité ne montrent aucun signe de ralentissement, car ils restent une priorité pour toutes les organisations. Le secteur de la sécurité sera à l’abri dans un environnement politique et macro-économique de plus en plus difficile », explique dans un communiqué Matthew Ball, analyste principal chez Canalys. « Les récentes attaques de ransomware très médiatisées ont amené les entreprises à débourser des sommes importantes pour retrouver l’accès à leurs systèmes et données informatiques critiques. Le renforcement des stratégies de sécurité sur les appareils, l’infrastructure, les périmètres et les applications restera essentiel. Accroître la formation des employés et souscrire une assurance plus complète en matière de cybersécurité seront également des éléments importants pour contrer ces menaces. »

Dans le classement des fournisseurs, les cinq premières places sont occupées dans l’ordre par Cisco, Palo Alto, Symantec, Check Point et Fortinet, qui pèsent ensemble 34% du marché. Cisco a renforcé son avance en matière de sécurité réseau, cela malgré la progression plus rapide de Palo Alto Networks et de Fortinet, les trois entreprises prenant des parts de marché. McAfee, Symantec et Trend Micro restent de leur côté les leaders du marché de la sécurité des terminaux, toutefois la concurrence s’intensifie avec des étoiles montantes comme Cylance (acquis par BlackBerry) ou CrowdStrike. Symantec est quant à lui le leader en matière de sécurité du web et de la messagerie.

« Il restera difficile pour les fournisseurs d’accroître leur part de marché sans investissement ou acquisition importante, en raison du nombre actuel de fournisseurs actifs et de la concurrence croissante », estime de son côté Claudia Stahnke, une autre analyste du cabinet. « A mesure que de nouvelles menaces apparaissent, davantage de startups émergeront, renforçant ainsi un marché déjà saturé. La différenciation sera essentielle, mais il sera également indispensable de proposer aux clients des choix de déploiement et des licences simplifiées. » Selon elle, les pirates chercheront à exploiter toutes les vulnérabilités, offrant ainsi l’opportunité aux partenaires de proposer des offres de sécurité intégrant des solutions et des services de fournisseurs multiples incorporant plusieurs modèles de déploiement.