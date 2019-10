Les dépenses mondiales en matériel, logiciels et services liés à la sécurité s’élèveront à 106,6 milliards de dollars en 2019, soit une augmentation de 10,7% par rapport à 2018. Avec un taux de croissance annuel composé de 9,4%, elles atteindront 151,2 milliards de dollars en 2023.

Les services recevront la plus grande part des dépenses de sécurité en 2019, avec plus de 47 milliards de dollars destinés aux services de sécurité gérés, aux services d’intégration, aux services de conseil, ainsi qu’à la formation et à l’enseignement. Les dépenses consacrées à ce segment enregistreront la croissance la plus rapide avec un TCAC sur cinq ans de 11,2%. Les logiciels constitueront le deuxième poste de dépenses en 2019 avec près de 38 milliards de dollars alloués à une large gamme de produits, notamment des logiciels de sécurité des terminaux, des logiciels d’identité et de confiance numérique, ainsi que des logiciels d’analyse, de renseignement, de réponse et d’orchestration de la sécurité. Enfin, le budget consacré au matériel atteindra plus de 21 milliards de dollars cette année, dont une grande partie ira aux produits de sécurité réseau.

C‘est le secteur bancaire qui consacrera le plus d’argent aux solutions de sécurité tout au long de la prévision, suivi du secteur de la fabrication discrète et des administrations. Ensemble, ces trois secteurs pèseront près de 30% de toutes les dépenses en matière de sécurité dans le monde. Ils consacreront une part importante (plus de 35%) de leur budget aux services de sécurité gérés et aux services d’intégration. Les secteurs qui connaîtront la croissance des dépenses la plus rapide d’ici 2023 seront les administrations (12,5% de TCAC), les télécommunications (11,9% de TCAC) et les industries des ressources naturelles (11,0% de TCAC).

D’un point de vue géographique, avec 46,2 milliards de dollars en 2019 les États-Unis seront les plus gourmands en matière de sécurité, devant la Chine, le Royaume-Uni et l’Allemagne.

Les grandes entreprises (500 à 1.000 employés) et les très grandes entreprises (plus de 1.000 employés) seront responsables des deux tiers de toutes les dépenses liées à la sécurité cette année. Avec des taux de croissance annuel composé de respectivement 11,4% et 9,6% elles afficheront par ailleurs la plus forte progression.