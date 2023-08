Même si le rythme annuel des dépenses ralentit, le cloud public conserve de belles perspectives de croissance devant lui. Estimées à plus de 500 milliards de dollars en 2022, les dépenses consacrées à ses services devraient plus que doubler à 1,35 billion de dollars en 2027 selon IDC. Le cabinet d’étude prévoit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 19,9% sur la période 2023-2027. A titre de comparaison, il était de 22,3% sur la période 2019-2023.

« La plupart des organisations ont adopté le cloud public comme plate-forme rentable pour héberger des applications d’entreprise et pour développer et déployer des solutions destinées aux clients », commente l’analyste et vice-présidente d’IDC Eileen Smith dans un communiqué. « Pour l’avenir, le modèle cloud reste incroyablement bien placé pour répondre aux besoins des clients en matière d’innovation en matière de développement et de déploiement d’applications, notamment dans la mesure où les données, l’intelligence artificielle/l’apprentissage automatique (IA/ML) et les besoins de pointe continuent de définir l’avant-garde de l’innovation. »

Le logiciel en tant que service (SaaS) représentera toujours la première catégorie du cloud public en 2027 avec 40% des dépenses, en baisse toutefois par rapport aux 45% de 2022. IDC prévoit en effet que le segment aura le TCAC le plus faible avec 15,8%. Le TCAC des plateformes (PaaS) est attendu à 27,2% et celui de l’infrastructure (IaaS) à 23,5%.

Sur les 28 secteurs couverts par IDC, trois totaliseront à eux seuls 326 Md$ de dépenses en 2027. Il s’agit de la banque, des logiciels et services d’information et enfin des télécommunications. Si on leur adjoint la vente au détail et les services professionnels, ils représenteront alors 36% des dépenses totales. Tous les secteurs à l’exception de celui de la consommation connaitront un TCAC à deux chiffres sur la période. Le plus dynamique étant celui des logiciels et services d’information, avec un TCAC attendu de 24%.