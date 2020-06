Alors que les investissements consacrés aux infrastructures traditionnelles (serveurs, stockage d’entreprise et commutateurs Ethernet) ont plongé de 16,3% sur un an, celles consacrées aux environnements cloud (public et privé) ont augmenté de 2,2% au premier trimestre 2020 pour atteindre 14,54 milliards de dollars, a calculé IDC. Avec une progression des ventes de 1%, Dell conserve sa première place du marché devant un HPE dont les revenus ont chuté de près de 12%.

L’impact grandissant de la pandémie a été le principal facteur à l’origine des dépenses d’infrastructure au premier trimestre. Des confinements généralisés à travers le monde et une réouverture progressive des économies ont déclenché une demande accrue de services cloud, entraînant une demande supplémentaire pour les serveurs, le stockage et l’infrastructure de réseau utilisés par les fournisseurs de services. En y regardant de plus près, le seul segment à échapper à une baisse des dépenses est le cloud public qui a généré pour 10,1 milliards de dollars de ventes, soit une croissance de 6,4% d’une année sur l’autre. Les dépenses en infrastructure de cloud privé ont quant à elles diminué de 6,3% pour s’établir à 4,4 milliards de dollars.

IDC s’attend à ce que le rythme fixé au premier trimestre se poursuive pendant le reste de l’année, l’adoption du cloud continuant à bénéficier d’un coup de pouce supplémentaire, stimulé par la demande de déploiement d’infrastructures plus efficaces et résilientes. Pour toute l’année, les investissements dans l’infrastructure informatique cloud dépasseront les dépenses en infrastructure non cloud et atteindront 69,5 milliards de dollars, soit 54,2% des dépenses globales en infrastructures informatiques estime le cabinet d’analyse. Les dépenses en infrastructure de cloud privé devraient se redresser au cours de l’année et compenser les baisses du premier trimestre, conduisant à une croissance de 1,1% pour l’ensemble de l’année. Les dépenses en infrastructure de cloud public augmenteront de 5,7% et atteindront 47,7 milliards de dollars, soit 68,6% des dépenses totales en infrastructure de cloud (voir tableau).

La disparité dans la dynamique des dépenses d’infrastructure en 2020 pour les environnements cloud et non cloud se répercutera sur les différents équipements. Dans les environnements cloud, les plateformes de calcul engendreront les plus importantes dépenses d’infrastructures avec 36,2 milliards de dollars, tandis que le segment des plateformes de stockage sera celui à la croissance la plus rapide avec 24,9 milliards de dollars (+8,1%). Le segment des commutateurs Ethernet croîtra de son côté de 3,7% d’une année sur l’autre.

Au niveau régional, les variations d’une année sur l’autre des revenus des fournisseurs dans le secteur de l’infrastructure informatique en nuage ont varié de manière significative au cours du premier trimestre, allant de 21% de croissance en Chine à une baisse de 12,1% en Europe occidentale.

Sur le long terme, IDC prévoit que les dépenses en infrastructure informatique cloud augmenteront à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,6% sur cinq ans, atteignant 105,6 milliards de dollars en 2024 et représenteront ainsi 62,8% des dépenses totales en infrastructures informatiques. Les centres de données de cloud public représenteront 67,4% de ce montant, avec un TCAC de 9,5%. Quant aux dépenses en infrastructures de cloud privé, elles augmenteront à un TCAC de 9,8%. Enfin, le cabinet d’analyse s’attend pour cette année à un rebond des dépenses en infrastructures informatiques non cloud. Il est moins optimiste pour la suite puisqu’il prévoit un TCAC de -1,6% sur cinq ans.

Revenus des fournisseurs mondiaux d’infrastructures informatiques cloud, part de marché et croissance sur douze mois, au premier trimestre 2020 (les revenus sont en millions) Fournisseur Chiffre d’affaires 1T20 (M $ US) Part de marché 1T20 Chiffre d’affaires 1T19 (M $ US) Part de marché 1T19 Croissance des revenus sur un an

1. Dell Technologies 2 535 $ 17,4% 2 509 $ 17,6% 1,0% 2. HPE / H3C 1 495 $ 10,3% 1 695 $ 11,9% -11,8% 3T. Inspur Power Systems/ Inspur * 868 $ 6,0% 636 $ 4,5% 36,4% 3T. Cisco * 847 $ 5,8% 1 038 $ 7,3% -18,4% 5. Lenovo 674 $ 4,6% 670 $ 4,7% 0,5% ODM Direct 4 726 $ 32,5% 4 422 $ 31,1% 6,9% Autres 3 390 $ 23,3% 3 258 $ 22,9% 4,1% Total 14 535 $ 100,0% 14 228 $ 100,0% 2,2% IDC’s Quarterly Cloud IT Infrastructure Tracker, Q1 2020

Remarque :

* IDC déclare un lien statistique sur le marché mondial de l’infrastructure informatique cloud lorsqu’il existe une différence d’un pour cent ou moins dans les parts de revenus des fournisseurs entre deux ou plusieurs fournisseurs.