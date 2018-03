Si l’on en croit IDC, les dépenses en faveur de l’intelligence artificielle et cognitive vont grimper de 54,2% cette année comparé à l’année dernière et atteindre 19,1 milliards de dollars. En 2021, ces dépenses devraient grimper à 52,2 milliards de dollars, soit un taux de croissance annuel moyen de 46,2% sur la période considérée, c’est-à-dire entre 2016 et 2021. « L’intérêt et la prise de conscience pour l’intelligence artificielle sont à leur paroxysme. Chaque secteur et chaque organisation vont évaluer l’intelligence artificielle afin de voir de quelle manière elle affecte leurs processus opérationnels et leur efficacité en matière de mise sur le marché », explique dans un communiqué David Schubmehl, directeur de recherche Cognitive/Artificial Intelligence Systems chez IDC. « IDC estime que d’ici 2019, 40% des initiatives axées sur la transformation numérique utiliseront des services d’intelligence artificielle et, d’ici 2021, 75% des applications d’entreprises utiliseront l’IA. Depuis la prévision, les recommandations et les avis jusqu’à des agents commerciaux automatisés et l’automatisation intelligente des processus, l’IA change notre manière d’interagir avec les systèmes informatiques. »

Cette année, le commerce de détail dépassera la banque en tant que premier consommateur d’intelligence artificielle et cognitive et dépensera 3,4 milliards de dollars pour des agents de service à la clientèle automatisés, des conseillers d’achats experts et recommandations de produits, et le merchandising pour les opérations omnicanal. Une grande partie des 3,3 milliards de dollars dépensés par les banques sera destinée à la détection automatisée des menaces et aux systèmes de prévention, la recherche et l’analyse des fraudes, ainsi qu’aux systèmes de recommandation. Troisième plus important consommateur d’IA, la fabrication discrète (automobile, électronique…) consacrera 2 milliards de dollars à différents usages parmi lesquels la maintenance préventive automatisée ainsi que les systèmes d’enquête et de gestion de la qualité. Quant au monde de la santé, il dépensera une grande partie de son investissement de 1,7 milliard de dollars aux systèmes de diagnostic et de traitement.

Sur un plan géographique, avec les ¾ du total des dépenses ce sont les Etats-Unis qui consommeront le plus d’IA cette année, principalement pour le commerce de détail et la banque. Vient ensuite l’Europe de l’Ouest dont les investissements seront essentiellement consacrés au commerce de détail, à la fabrication discrète et la banque. D’ici 2021, les plus fortes croissances seront toutefois observées au Japon (avec un taux de croissance annuel moyen de 73,5%) en Asie Pacifique (à l’exclusion du Japon et de la Chine), où ce taux atteindra 72,9%, et en Chine où il sera de 68,2%.