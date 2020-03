Les chiffres de l’UFI sont catastrophiques. L’association qui regroupe les acteurs de l’industrie des expositions estime que les annulations et les reports de foires commerciales et de salons spécialisés ont eu un impact de 14,4 milliards d’euros sur l’économie mondiale à ce jour en raison de la crise du coronavirus rapporte ChannelPartnerInsight. Selon l’UFI, les exposants ont perdu 23 milliards d’euros de commandes en Europe et dans la région APAC en raison de l’annulation de ces événements. La perte serait d’environ d9,7 milliards d’euros pour le Vieux Continent. Le calcul de l’impact sur l’Amérique du Nord est toujours en cours. L’organisation basée à Paris n’a pas fourni de chiffres concernant le secteur IT précisément.

Avec l’annulation ces dernières semaines de 500 salons dans le monde, Covid-19 provoque « un effet d’entraînement croissant pour des industries entières » a déclaré le PDG de l’UFI, Kai Hattendorf. « Ces chiffres soulignent l’importance cruciale des expositions dans toute reprise économique – les marchés et les lieux de rencontre sont la voie la plus rapide pour stimuler toute reprise économique. Nous comptons sur les efforts conjoints des décideurs et des leaders mondiaux pour garantir que les entreprises qui organisent ces événements, créant les marchés et les lieux de rencontre nécessaires, pourront continuer à jouer ce rôle à l’avenir », a-t-il précisé.

L’UFI estime que l’industrie des expositions génère une production économique totale de 22,9 milliards d’euros par mois en moyenne dans le monde, ce qui se traduit par plus de 270.000 ETP emplois à temps plein, tous secteurs confondus.

.