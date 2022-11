FTX et 134 entreprises affiliées viennent d’être placées sous la protection de la loi sur les faillites. L’effondrement de la plateforme de trading – dont la valeur boursière était estimée à 32 milliards de dollars en ce début d’année – provoque une onde de choc dans le secteur des cryptomonnaies. Son co-fondateur et PDG depuis mai 2019, Sam Bankman-Fried, démissionne de son poste et confie le contrôle du groupe à John Ray III, l’homme qui avait supervisé la liquidation d’Enron Corp et de Nortel Networks.

Reprenons le récent historique de cette débâcle :

Selon l’agence de presse Reuters, FTX aurait secrètement transféré, ou prêté, près de 10 milliards de dollars de fonds de clients à Alameda Research. Or, entre 1 et 2 milliards de dollars de ces fonds ont « disparu ». Le lien entre FTX et Alameda Research a été révélé le 2 novembre dernier lorsque Coindesk a signalé qu’Alameda détenait une grande quantité de jetons FTT, ce qui suggère que les deux sociétés dirigées par Sam Bankman-Fried n’étaient pas exploitées aussi séparément qu’annoncé.

Le PDG d’une société concurrente, Binance, a déclaré le 6 novembre qu’il prévoyait de vendre ses jetons FTT. Cela a lancé une vague de retraits d’un montant total estimé à 6 milliards de dollars. FTX ne disposant pas de suffisamment de liquidités pour répondre aux demandes de retrait des clients, a déposé le bilan.

Après avoir manifesté son intention de racheter FTX, Binance s’est rétractée, invoquant « la mauvaise gestion des fonds des clients et des enquêtes présumées des agences américaines ».

En effet, FTX ferait l’objet d’une enquête de la US Securities and Exchange Commission (SEC) et du ministère américain de la Justice. La SEC s’intéresserait également aux activités de Coinbase et de Binance.

Le dépôt de bilan de FTX retentira bien au-delà du marché des échanges de cryptomonnaies. Rappelons notamment que plusieurs investisseurs et propriétaires de sociétés de logiciels MSP (tels que Thoma Bravo, Softbank et Insight Partners) ont investi dans FTX dans le cadre d’une levée de fonds en juillet 2021.