Au cours du troisième trimestre, Amazon a enregistré un chiffre d’affaires de 70 milliards de dollars contre 56,6 milliards de dollars un an plus tôt, soit une croissance de 24%. Le bénéfice net a en revanche baissé, passant de 2,9 milliards de dollars un an auparavant à 2,1 milliards de dollars. Une baisse due en grande partie à la mise en place du programme de livraison en moins de 24 heures qui a nécessité des investissements massifs. Amazon a notamment dû recruter 100.000 personnes (salariés à plein temps et à temps partiel) pour livrer les clients plus rapidement. Le groupe emploie désormais 750.000 personnes dans le monde.

La baisse des bénéfices a pesé sur le titre qui a chuté de 7% dans les échanges après la clôture de la bourse jeudi.

Une partie de la croissance des revenus du géant de Seattle provient d’AWS, dont le chiffre d’affaires a grimpé de 35% à 9 milliards de dollars. C’est toutefois un chiffre inférieur aux 9,1 milliards de dollars attendus par Wall Street. Comme le rappellent nos confrères de CRN, ce taux de 35% est moindre que celui du trimestre précédent (37%) et bien loin de celui enregistré un an auparavant (46%).

Cette baisse ne semble pas préoccuper outre mesure le directeur financier de l’entreprise, Daniel Olsavsky. « Il est difficile de prédire le rythme de certains cycles de ventes et les migrations d’entreprises vers le cloud », a-t-il indiqué au cours de la traditionnelle téléconférence avec les analystes. Il a ajouté que son entreprise rencontrait beaucoup de succès et annoncé le recrutement de commerciaux supplémentaires.