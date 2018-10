Les GAFA ne se portent pas trop mal, merci pour eux. Pour son troisième trimestre, Alphabet, la maison-mère de Google, a annoncé il y a quelques jours un chiffre d’affaires de 33,7 milliards de dollars, en hausse de 21%. L’essentiel des revenus provient de la publicité, laquelle a rapporté à la firme de Mountain View près de 29 milliards de dollars. Malgré une marge opérationnelle en baisse de 3 points, le bénéfice net progresse de 36% à 9,2 milliards de dollars.

Amazon fait encore mieux. Le géant de Seattle affiche pour son troisième trimestre un chiffre d’affaires de 56,6 milliards de dollars, en progression de 29%. En faisant abstraction de l’impact défavorable de 260 millions de dollars causé par un dollar fort, le chiffre d’affaires bondit de 30%. Le cloud à lui seul a rapporté 6,7 milliards de dollars, soit une hausse de 45%. La market place Amazon Business rencontre un succès grandissant assure Jeff Bezos. « Amazon Business a maintenant atteint 10 milliards de dollars de ventes annuelles et sert des millions d’organisations des secteurs privé et public dans huit pays », explique le CEO dans un communiqué. « Et nous ne ralentissons pas – Amazon Business ajoute rapidement des clients, notamment de grandes institutions éducatives, des administrations locales et plus de la moitié des sociétés du Fortune 100. Ces organisations choisissent Amazon Business car cela permet une transparence accrue des dépenses commerciales et une rationalisation des achats, avec un contrôle accru. Notre équipe fait un travail fantastique en créant et en innovant pour les clients. » Le cash-flow opérationnel a augmenté de 57% à 26,6 milliards de dollars pour les douze derniers mois, comparativement à 17,0 milliards de dollars un an auparavant. Le bénéfice net s’établit à 2,9 milliards de dollars ou 5,75 dollars par action diluée, c’est 11,5 fois le bénéfice de l’exercice précédent. Notons que pour le quatrième trimestre, le groupe prévoit un chiffre d’affaires compris entre 66,5 et 72,5 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient sur 73,9 milliards. Conclusion le titre a baissé de 7,4% dans les échanges après-bourse.

Pour connaître les résultats de Facebook il faudra attendre le 30 octobre, toutefois, ainsi que le rappelle Zonebourse « la société publie des résultats très souvent au-dessus des attentes ».

De même, pour commenter les résultats d’Apple, il faudra patienter jusqu’à fin novembre, ou plus probablement jusqu’au mois de décembre. On peut cependant s’attendre encore une fois à des chiffres exorbitants grâce au succès de l’iPhone X, le navire amiral de la firme de Cupertino. Rappelons qu’au cours du troisième trimestre clos le 30 juin, Apple a enregistré un chiffre d’affaires de 53,3 milliards de dollars, en hausse annuelle de 17% et un bénéfice de 11,5 milliards de dollars, en progression de 32,1%. En présentant ces résultats, le directeur financier de la société, Luca Maestri, prévoyait pour le trimestre en cours des revenus compris entre 60 milliards de dollars et 62 milliards de dollars.

Si l’on ajoute à cela, la hausse de 19% du chiffre d’affaires de Microsoft – que les puristes n’identifient pas comme un GAFA – et le bond de 34% du bénéfice net de la firme de Redmond à 8,8 milliards de dollars, on s’aperçoit que les géants américains du net se sont vraiment pas à plaindre