IT Partners 2020 se cherche à nouveau une date. C’est ce que nous a indiqué Laurent Eydieu, son organisateur. « Face aux contraintes posées par l’épidémie de coronavirus, un report de l’édition 2020, qui devait initialement se tenir les 11 & 12 mars, avait été envisagé les 1 et 2 juillet, nous écrit-il. Mais nous prenons acte de l’impossibilité de cette option : lundi soir, lors de son allocution, le Président de la République a annoncé l’interdiction de tous « les événements avec un public nombreux au moins jusqu’à mi-juillet ». Il ajoute faire au mieux, lui et son équipe, pour « consulter dans les meilleurs délais toutes les parties prenantes, notamment les clients, les partenaires et les prestataires ».