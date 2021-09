Laurent Eydieu, directeur de la division nouvelles technologies de RX France, l’organisateur du plus grand salon professionnel du secteur du numérique, pousse un ouf de soulagement. À trois semaines de l’ouverture de l’édition 2021, son horizon se dégage : le nombre d’exposants devrait être sensiblement le même que lors de l’édition 2019 (à 3% près) et le rythme des inscriptions laisse penser que la fréquentation ne sera pas trop en retrait. L’embellie sanitaire et l’instauration du passe du même nom ont été déterminants permettant de faire sauter toutes les restrictions (notamment de jauge) qui s’imposaient jusque-là aux organisateurs d’événements.

« On a les moyens d’ouvrir dans des conditions satisfaisantes », se félicite Laurent Eydieu. De fait l’édition 2021 sera en tous points comparable aux éditions précédentes en termes d’expérience visiteur, si l’on fait abstraction du port du masque obligatoire et de la nécessité de présenter un passe sanitaire valide pour être autorisé à pénétrer dans l’enceinte du parc Disney, qui héberge toujours l’événement.

IT Partners attend donc cette année 230 marques exposantes, dont une soixantaine qui viennent pour la première fois (ou qui reviennent). Un signe que « le marché IT va bien et qu’il a très envie de se retrouver », se réjouit Laurent Eydieu. Au chapitre des tendances, cette édition 2021 sera marquée par la profusion d’actualités autour de la cybersécurité, de la gestion de données et du travail collaboratif et à distance, note le directeur de la division nouvelles technologies de RX France.

À ce titre, le salon hébergera pour la première fois un centre de cyber-entraînement conçu par l’association First en association avec le dispositif Cybermalveillance.com. Installé sur un espace de 100 m2, ce centre permettra aux visiteurs de se sensibiliser aux problématiques de cybersécurité et d’approfondir avec les experts de la dizaine de marques représentées.

Autres nouveautés : un espace de démonstration consacré aux objets connectés à usage professionnels associés à la 5G ; un espace mettant en scène différentes solutions pour salles de réunion intelligente et espaces de travail collaboratif ; et un espace Go to channel qui accueillera gratuitement une vingtaine de startup en phase d’amorçage de leur channel.

Près de deux ans et demi après sa dernière édition, IT Partners fait donc son grand retour avec un intérêt visiblement intact de la part des marques exposantes et des visiteurs. « En dépit de la crise sanitaire, notre métier reste fondamentalement le même, souligne Laurent Eydieu. Tous ceux qui l’ont testé ont pu le constater : les salons en ligne ne fonctionnent pas. Dès lors, la seule chose qui importait pour nous était de retrouver la possibilité d’organiser notre salon sur une base traditionnelle ». Un vœu en passe d’être exaucé.