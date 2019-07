Acquis par Thoma Bravo il y a un peu plus d’un an, le spécialiste des solutions de gestion des événements du système d’information (SIEM) LogRhytm vient de remercier son président et CEO. En poste depuis 2005, Andy Grolnick est remplacé par le président du spécialiste de l’intégration des données Attunity. Mark Logan (photo). Curieusement, le nom d’Andy Grolnic n’est ni mentionné ni cité dans le communiqué de presse d’Attunity. « La nomination de Logan est la dernière d’une série d’embauches récentes de cadres chez LogRhythm, notamment de Sue Buck, vice-présidente directrice de l’ingénierie et de Barry Capoot, directeur des finances », indique simplement le document.

« Mark possède des décennies d’expérience dans la construction et la gestion de sociétés de logiciels SaaS et de logiciels d’entreprise mondiaux », commente Chip Virnig, partenaire de Thoma Bravo. « Cette expérience, combinée à son souci du succès du client, à l’innovation et à la culture de l’entreprise, fait de lui le leader idéal pour LogRhythm. Mark jouit d’une excellente réputation en tant que cadre exécutif et partage notre vision des marchés du SIEM, de l’UEBA (comportement des utilisateurs et des entités), du NDR (détection et réponse du réseau) et du SOAR (orchestration, automatisation et réponse de la sécurité), où LogRhythm continue d’être un pionnier. »

Chez Attunity (désormais propriété de Qlik), Mark Logan était responsable des opérations sur le terrain, y compris les ventes, le service et le support, selon nos confrères de CRN

« Je suis ravi de jouer ce rôle et d’avoir la possibilité de travailler avec une organisation possédant les antécédents impressionnants de LogRhythm en matière d’innovation et de leadership sur le marché », commente le nouveau patron de LogRythm dans le communiqué. « Je suis impatient de travailler en étroite collaboration avec nos clients et partenaires commerciaux pour mener notre succès partagé à de nouveaux niveaux. »