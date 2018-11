Le fournisseur de tests de sécurité des applications Veracode change de mains pour la troisième fois en 20 mois en passant sous la houlette de Thoma Bravo, rapporte CRN. Le fonds basé à Chicago, va dépenser pour cela 950 millions de dollars en espèces, soit près de 55% de plus que les 614 millions de dollars versés par CA Technologies pour la société basée à Burlington, dans le Massachusetts, en mars 2017. Veracode est ensuite tombé dans le panier de Broadcom en juillet 2018 lors de l’achat de CA Technologies par le fabricant de puces de San José.

« Notre partenariat avec Thoma Bravo, un investisseur dans les logiciels de sécurité éprouvé, devrait étendre notre marché et alimenter notre innovation afin que nous puissions offrir la plateforme de sécurité la plus large possible et nous permettre d’accélérer notre croissance », explique dans un communiqué Sam King, vice-présidente et directrice générale de Veracode. Cette dernière conservera son poste lors de la finalisation de l’opération prévue avant la fin de l’année. « En tant qu’investisseurs à long terme dans les logiciels de cybersécurité, nous sommes impressionnés par la rapidité et la qualité de l’innovation chez Veracode », affirme dans le communiqué Seth Boro, associé directeur de Thoma Bravo. « Sam King et son équipe sont des opérateurs chevronnés et éprouvés qui s’attaquent à un problème de sécurité critique dans le développement d’applications et fournissent les meilleures solutions. »

Editeur spécialisé dans la sécurisation des logiciels en mode DevOps, Veracode emploie 600 personnes.

Depuis l’acquisition de Barracuda Networks pour 1,6 milliard de dollars en février dernier, Thoma Bravo est très actif sur le marché de la cybersécurité. Le fonds d’investissement a réalisé ou annoncé les acquisitions de LogRhythm, Centrify (qui va transformer son activité Identity-as-a-Service en une société autonome appelée Idaptive, également détenue par Thoma Bravo), Imperva et à présent Veracode.