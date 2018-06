Très impliqué dans les logiciels d’application, d’infrastructure et de sécurité, Thoma Bravo poursuit ses emplettes. Après avoir mis la main sur notamment Qlik, Barracuda Networks, Compuware, Dynatrace, Kofax, McAfee, Planview ou encore Riverbed, le fonds d’investissement basé à Chicago s’apprête à prendre une participation majoritaire dans LogRhytm, spécialisé dans les solutions de gestion des événements du système d’information (SIEM). Les conditions financières de la transaction, dont la finalisation est prévue au cours du troisième trimestre, n’ont pas été divulguées. « Cet investissement confirme le leadership et l’innovation de LogRhythm sur le marché et soutiendra les futurs plans opérationnels et de développement de produits de l’entreprise », précise dans un communiqué Thoma Bravo.

« LogRhythm croit avoir trouvé un partenaire idéal en Thoma Bravo », affirme dans le document le président du conseil, président et CEO de LogRhythm, Andy Grolnick. « Nous cherchons à faire passer LogRhythm à la vitesse supérieure et à renforcer sa position en tant que principal fournisseur de SIEM NextGen sur le marché. Nous avons donc estimé que l’expertise de Thoma Bravo dans le domaine de la cybersécurité et sa capacité à aider les entreprises à se développer et à innover rendront cette collaboration à la fois solide et productive. Nous avons la certitude qu’il s’agit d’une excellente décision stratégique pour notre entreprise. »

Basé à Boulder dans le Colorado, LogRythm compte environ 650 collaborateurs et revendique plus de 2.500 entreprises clientes dans le monde. L’éditeur figure en tant que leader dans le cadran magique consacré au SIEM. La société a notamment développé CloudAI une technologie qui met à profit l’intelligence artificielle pour détecter les menaces sophistiquées qui utilisent des méthodes d’attaque inconnues. On lui doit aussi une solution intégrée pour assurer la conformité au RGPD.